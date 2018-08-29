Мир давно свыкся с причудами богатых и сильных, и не особенно парится, когда они чудят. Неблагодарность одна из черт, которая никого не удивляет в поведении впереди идущих. Но когда она обретает крайние формы, обрастает свойствами невиданной наглости, это вызывает негодование.

Америка утрачивает уважение, которым пользовалась в отшумевшем столетии. Дело в том, что она вынуждена расплачиваться авторитетом не только за исполинское высокомерие, но и за громкие провалы. Череде ее роковых ошибок нет конца и края.

Одну из таковых она повторяет в Сирии, ведя против разрушенной страны необъявленную войну. Впрочем, ее и необъявленной-то называть не верно.

В крайне запутанной хронике сирийской трагедии американский след виден отчетливо, и он не красит дипломатию великой страны. Прицельно бить ракетами по неугодному государству, на долю которого выпали все беды лихолетья, обнажает, прежде всего, слабость американского духа.

Президент Дональд Трамп вознамерился сделать США снова великой. Впрочем, слово «снова» не только режет слух, но и заставляет призадуматься. Неужели дорога к величию лежит сквозь страдания и лишения «неугодных»?

Дамаск выруливает на мировую, разворачивая программу восстановления израненной страны. Вашингтон же готовит очередной акт кордебалета под названием «новая химическая атака Асада». Постановщики, художники, декораторы и массовка те же. А сцена, точнее, место действия – Идлиб, этот горящий котел, где идут последние приготовления постыдной премьеры.

Вашингтону и его подручным удалось сколотить новый альянс из остатков выпестованной террористической черни. Теперь сброд имеет громкое название «Джабхат-ат-Тахрир». В новой версии национально-освободительного фронта первую скрипку снова будет играть «ан-Нусра», из чего следует, что Вашингтон предпочитает иметь дело с вахабитами, игнорируя возможности групп, предрасположенных к идеологии братьев-мусульман. Не мудрено, нынче Вашингтон не желает подсобить Анкаре, отношения с которым все еще повышают градус напряженности.

«Ан-Нусра», чувствуя плечо Вашингтона и Эр-Рияда, встала в позу непреклонности и отвергла мессидж Асада о перемирии. Группа продолжает диктовать условия Дамаску, находя всевозможные причины для продолжения противостояния. А диалог на пути возрождения страны это то, что является единственно возможным выходом из трудного положения. К этому же призывает и резолюция ООН под номером 2024, регламентирующая меры перевода страны в мирную плоскость.

Зловещий план по Сирии, которую США никак не поставят на лопатки, в точности напоминает иракский аналог. ООН тогда не дало разрешения Вашингтону на интервенцию, и Белый дом в обход мнения сообщества создал так называемую коалицию послушных и пошел войной на Багдад.

Теперь то же самое повторяется, и нешуточное беспокойство, связанное, подумать только, с применением химического оружия Дамаском, проявляют Лондон и Париж, чтобы угодить Трампу.

Сирия давно отказалась от химического оружия под инспекцией международных инстанций. Произошло это в период критического положения Асада, когда объединенные террористические группы теснили правительственные войска. Какой же резон Дамаску применять запрещенное оружие сегодня, если война практически заканчивается?

Асад ведет диалог с умеренными оппозиционерами, которые добровольно сложили оружие. Идет подготовка к парламентским и даже президентским выборам. Вот тут-то и заключена главная загвоздка. Маститые западные эксперты утверждают, что за Асадом более 70% электората. Скорее поэтому и окончание войны не входит в планы Америки.

Не для того она столько лет ломает голову над фатальной ближневосточной партией, чтобы признаться в ошибочности курса. Шутка ли, дело происходит в богатейшем регионе мира, и чтобы застолбить за собой главный рычаг энергетической игры, нужно покончить с теми, кто мешает. Потому под ружьем у «Джабхат-ат-Тахрир» сегодня около 50 тысяч боевиков, и они по-прежнему получают все необходимое для борьбы с Асадом.

Янки в спешке привели в боевое состояние эсминец «Салливан» с арсеналом крылатых ракет в Персидском заливе. К новому акту «справедливого решения сирийской дилеммы» подключатся Великобритания и Франция, фактически добровольно идущие на соучастие в очевидно противоправном акте.

Таким образом, в регионе вот-вот должна начаться новая война – теперь уже американо-сирийская, которую поддержат союзники Вашингтона. Первое на этот счет предупреждение последовало от генерального штаба вооруженных сил России. В нем ясно было сказано, что поводом снова послужит постановочный факт использования химического оружия Асадом. Российское военное ведомство уточнило, что целями ракетных ударов США и партнеров станут оборонные комплексы, военные объекты, административные центры, в которых располагаются штабы и прочие ставки.

Москва дала понять, что в информационной войне играет на опережение, однако такое преимущество не может стать фактором, способным предотвратить ракетное нападение на суверенную страну. Стратегия политического шантажа США перетекает в новый акт агрессии, и происходит это не только из-за неумения американцев проигрывать, но и ввиду слабой позиции Астанинской тройки. Москва, Анкара и Тегеран, похоже, смирились с нахрапистой манерой Вашингтона, осознавая, что последнему слабо признавать ошибочность своей тактики и стратегии. Иначе говоря, тройка не мешает слону в посудной лавке, но от этого-то сирийцам не легче.

Как же был дальновиден бессмертный Черчелль, высмеивавший янки за топорную игру. Его изречение «американцы всегда делают верный выбор после того, как перепробуют все неверные» и впрямь пророческое. Добавить тут нечего.

Тофик Аббасов, политический обозреватель Minval.az

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