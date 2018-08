В начале 2000-х годов в подводной пещере в системе Наранхал в Мексике на глубине 384 метров были найдены человеческие останки. По словам ученых, они принадлежали трагически погибшей женщине из племени майя, которой дали имя Ева.

В 2008 году останки были подняты на поверхность и изучены, но лишь сейчас по сохранившимся костям и черепу (было найдено около 80% всего скелета) ученые смогли воссоздать внешность женщины с помощью судебного 3D-моделирования. Для этого они привлекли к работе бразильского дизайнера Цицерона Мораеса.

