Следующий передел власти может пойти по далеко не «бархатному» сценарию

Любимые предметы в школе у каждого свои. Разбор сложносочиненного или сложноподчиненного предложения — это, прямо сказать, на любителя. Иное дело — история, с ее рассказами о войнах, великих полководцах и, конечно же, революциях. О них на уроках истории принято говорить с восторженным придыханием, неважно, идет ли речь о Спартаке, Яне Гусе или событиях куда более недавних. Да и понятия «власть народа» и «мнение народа» в демократических странах священные. И, конечно же, когда картинки «революционного порыва масс» оживают не в историческом кино и не на кадрах кинохроники, а в новостях, всегда велик соблазн рассказывать и писать о них в восторженных тонах.

Только вот эксперты предупреждают: революции — эффектный и зрелищный, но весьма болезненный способ продвижения реформ. И это даже в самом лучшем случае, если сама революция проходит по относительно бархатному сценарию, а у власти в результате окажется правительство, действительно способное осуществить реальную программу реформ. А если нет?

После победы в Армении «шашлычной революции» Пашиняна прошло не так уж много времени, но события в этой стране уже рискуют войти в историю в качестве классического назидательного примера «вот что получается, если на революцию замахиваются не совсем подходящие для этого лидеры в совсем не подходящей для этого стране». Очень быстро рухнули надежды, что Никол Пашинян вместо надоевшей «карабахской» клептократии приведет молодые, умные, компетентные и современные «кадры». Увы, «пашиняновские» выдвиженцы были молоды, могли пересыпать речь эффектными новомодными терминами, но вот управленческие навыки и компетентность оказались в острейшем дефиците. Не заметно ни эффектных сдвигов во внешней политике, ни притока иностранных инвестиций. Широко разрекламированная борьба с коррупцией тоже не привела к ожидаемым результатам: коррупционеров доблестно «трясут», но вот «вытрясти» из них ощутимые суммы не получается. Зато скандал вокруг Lydian Armenia не на шутку перепугал даже тех немногих инвесторов, кто был готов рискнуть и вложить в послереволюционную Армению свои кровные доллары, евро, рубли или динары.

А теперь «обнулиться» грозит едва ли не последний козырь — «бархатный», то есть относительно бескровный, сценарий «пашиняновской революции». Армения стремительно сползает к «силовому варианту». Именно на такой вывод наталкивают последние «горячие новости» из этой страны.

Накануне армянское информационное пространство, напомним, буквально «взорвала» новость: в Армении задержан Генрих Абрамян, брат Овика Абрамяна, бывшего премьер-министра и бывшего же спикера парламента Армении — по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. Как не без удовольствия сообщает пресс-служба СНБ Армении, в рамках дела о разгоне демонстраций 1 марта 2008г. была получена информация, что на территории бывшего ремзавода в селе Мхчян, принадлежащего Овику Абраамяну, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия. Сотрудники СНБ оперативно прибыли на место, в течение двух дней — 6 и 7 августа — проводили здесь обыск, а затем отрапортовали: обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 пулеметов АK-74, 2 снайперских винтовки СВД, 3 разных типа винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра. Действительно солидный арсенал. В результате брат Овика Абраамяна- Генрик Абраамян и номинальный владелец завода Амбик Геворкян арестованы по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. СНБ Армении и Специальная следственная служба проводят следственные действия по проверки факта использования данного оружия во время событий 1 и 2 марта 2008 года. Во всяком случае,

глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян уже заявил: «Были проведены обыски, в ходе которых обнаружено много оружия и боеприпасов. Данные o спрятанном оружии были получены в рамках оперативной работы. Возможно, оно имеет отношение к событиями первого марта». Правда, тут же оговорился: это пока рабочая версия, которую надо проверить, но исключать, мол, нельзя.

А этот новый «следственный поворот» заставляет вспомнить о еще одной неафишируемой стороне политической (и не только политической) жизни Армении — засилье «неофициальных» вооруженных групп, этакой «челяди» местных олигархов или даже «дворовых авторитетов». А проще говоря, шпаны, которую «карабахский клан» весьма активно использовал для расправ и с политическими противниками, и даже для давления на иностранных дипломатов. Нападение на митинг сторонников Левона Тер-Петросяна крепких молодых людей с заточенной арматурой — это классика «погромных технологий». Куда интереснее, если, как об этом поведала посол США Мари Йованович в одной из рассекреченных WikiLeaks депеш, посол Украины в Армении рассказывает своему американскому коллеге, как 19 октября (2008 года — Ред.) в его апартаменты происходит «незаконное проникновение». А перед этим его приглашает к себе глава МИД Армении и настойчиво советует отменить намеченное на 20 октября того же года мероприятие, посвященное памяти Голодомора, потому как в этот день российский президент Дмитрий Медведев прибывает в Армению со своим первым государственным визитом, и к его приезду власти Армении старательно «зачищают информационное поле». И это все не считая «разборок» со стрельбой, обычных драк и т.д.

Понятно и другое. Об этом в Ереване не очень любят говорить вслух, но при молчаливом попустительстве Москвы «неофициальные вооруженные формирования» в лице тех самых «бородачей» начали возникать здесь еще в конце восьмидесятых. Конечно, основным полем их деятельности был грабеж мирного азербайджанского населения сначала в Армении, затем в Карабахе. Но как показывает мировой опыт, такая «неофициальная война» почти всегда приводит к тому, что по рукам в стране начинает гулять астрономическое количество оружия — не танков и не БМП, конечно, но разжиться пистолетом, автоматом, ручным пулеметом или снайперской винтовкой большого труда не представляет. Не говоря о том, что и боевики тоже начинают искать применение своим навыкам подальше от линии фронта, где уже приходится иметь дело не с безоружными крестьянами. Так что остается в который уже раз вспоминать, как в 2003 году, комментируя переизбрание на второй президентский срок Роберта Кочаряна, ереванская «Аравот» рассказывала: «Когда Амбарцум Галстян в 1993 году уходил с поста председателя горсовета Еревана, он высказал примечательную мысль, смысл которой сводился к следующему: «Я не опасаюсь того, что к власти придут коммунисты или дашнакцаканы. Проблема в том, что к власти приходит шпана». Возможно, будучи историком, он что-то предвидел». Как тогда с горечью констатировала газета, своим переизбранием на второй срок Роберт Кочарян «обязан вовсе не народу, который его не выбрал, не поддерживающим его партиям, агитация которых и гроша ломаного не стоила, не даже силовым структурам, которые хотя и способствовали осуществлению подлогов, играли все же второстепенную роль. Своим переизбранием он обязан именно шпане». До последнего времени именно эта самая шпана и обеспечивала нужные результаты любых плебисцитов и брала на себя «техническое обеспечение» голосования, начиная от «карусели» и раздачи предвыборных взяток и заканчиваясь случае необходимости, физическим давлением на наблюдателей.

На этом фоне версия, что огонь по демонстрантам 1 марта 2008 года открыла не армия и не полиция, а «челядь олигархов», действительно может показаться заманчивой. Особенно теперь, когда после столь впечатляющей серии громких заявлений и эффектного «замаха» в виде обвинений, предъявленных генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и второму президенту Армении Роберту Кочаряну, приходится после окрика из Москвы прилюдно сдавать назад. В случае с Кочаряном пашиняновская команда упорствует, но вот надолго ли хватит характера и упорства — вопрос открытый. И если теперь переложить ответственность за 1 марта с официальных силовых структур на неофициальные — это позволяет «развязать» многие опасные «узелки».

Только вот вызывает она слишком много сомнений. 1 марта 2008 года «силовиков» вывели на улицу вполне официально. И даже ввели чрезвычайное положение. Зачем использовать в этой ситуации такой непредсказуемый и опасный инструмент, как вооруженных «братков»? Если на улицах Еревана действительно заговорило все то оружие, которое нашли на ремзаводе, то жертв было бы не 10, а значительно больше. Наконец, если это те самые «стволы», из которых 1 марта 2008 года убивали людей, то неужели Овик Абрамян за 10 лет не нашел способа от них избавиться? И не мог придумать ничего лучше, чем держать его на собственном ремзаводе? И, наконец, самое главное: для чего на самом деле предназначался этот «схрон»?

И вот тут уже не получится исключать, что отстраненный от власти «карабахский клан» и в прямом, и в переносном смысле собирает оружие для последующего реванша. Да, сегодня Никол Пашинян еще купается в море народной любви, только «море» это стремительно мелеет: правительство совершает одну ошибку за другой, «воздушные замки» обещаний и щедрых посулов рассыпаются, а значит, запас уличной популярности тоже постепенно тает…И вот тут уже против «народного премьера» могут быть задействованы многие рычаги, включая и силовые. В Ереване уже вспоминают слова премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, убитого террористами в зале заседаний парламента Армении 27 октября 1999 года: «Бойтесь того, что в один прекрасный день из Карабаха придут 100 тысяч человек – голодных и вооруженных». А Серж Саргсян, бывший президент Армении, чей возможный арест уже вовсю обсуждают ереванские СМИ, после отпуска в Италии не перебирается куда-нибудь подальше от Армении, а отправляется в оккупированный азербайджанский Карабах. И вряд ли только затем, чтобы повидать родственников. Более того, свои «вооруженные козыри» в Армении есть не только у «карабахцев».

И да, еще одна деталь. Можно долго спорить, какую роль в прекращении гражданской войны в Таджикистане сыграли расквартированные в этой стране российские военнослужащие. Но уже в «нулевые» именно для противостояния разного рода «цветным революциям» в рамках ОДКБ создаются Коллективные силы оперативного реагирования. А в Армении, напомним, находится еще и российская военная база, где недавно появились подразделения военной полиции. В пашиняновскую «революцию» они не вмешались, но если завтра на улицах Еревана начнут стрелять друг в друга, то поведение командования этой базы может быть уже другим. Все это, конечно, не доказательства для суда, что в Армении не без молчаливого одобрения идет подготовка к «силовому варианту». Но с учетом армянских традиций политического насилия и террора такое развитие событий по крайней мере не стоит исключать. Просто потому, что в стране, чья государственность превратилась в фикцию, а национальными героями объявляют персон вроде Гарегина Нжде и Монте Мелконяна, слишком наивно ждать сногсшибательных успехов революции под руководством субъекта в охотничьей майке за 4 евро.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az