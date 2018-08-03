Армения может обратиться к России за получением нового, третьего оборонного кредита.
Как передает Интерфакс, об этом заявил министр обороны республики Давид Тоноян.
«Возможно», — сказал Д.Тоноян, отвечая на вопрос о возможности получения нового кредита у РФ.
«О размере кредита сказать не могу. Пока на этот счет переговоры не начаты», — отметил он.
Д.Тоноян сообщил, что Армения закупает вооружение не только у России, и не только по кредитным средствам.
«По всему миру», — сказал глава Минобороны.
Он также отметил, что проблем с поставками вооружения из России по действующему оборонному кредиту в размере $100 млн нет.
«Мне неизвестны подобные сведения. Заказанное нами вооружение в процессе производства. В рамках кредита организовано производство. Все работы с российской стороной проводятся в деловой атмосфере, как и в течение последних десятилетий», — заявил Д.Тоноян.
Армения ранее получила вооружение в рамках российского кредита на $200 млн.