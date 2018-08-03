На должность генерального секретаря ОДКБ Армения намерена выдвинуть кандидатуру бывшего министра обороны республики (1999-2000 гг.) генерал-лейтенанта Вагаршака Арутюняна, сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ.

62-летний Арутюнян в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начальника штаба главного командования объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.

После конфликта с президентом Армении (1998-2008 гг.) Робертом Кочаряном на фоне теракта в парламенте 27 сентября 1999 года был понижен в звании — с генерал-лейтенанта до генерал-майора, а затем уволен с должности.

Ранее специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

Minval.az