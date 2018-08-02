Что произойдет со страной, если на вершине власти окажется человек, не обладающий должным политическим опытом? Хорошо, если речь идет о стране с отлаженной политической системой, а у самого этого лидера есть еще опытная, квалифицированная команда, которая, где надо, подскажет, поддержит, если требуется, «придержит» или разъяснит, что «босс» совсем не это имел в виду. А если опыта нет и у «команды»? Тут уж самое время вспоминать классическое произведение советского политического фольклора: «Если государством берутся править кухарки, в нем всегда пахнет жареным».
Арменией вроде бы правят не кухарки, а «оппозиционные интеллектуалы». Но жареным здесь уже запахло. Арест второго президента Армении Роберта Кочаряна и судебное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках расследования «дела 1 марта» спровоцировало острый политический кризис между Ереваном и Москвой. Возможно, конечно, «преследование политических противников» и арест Кочаряна Еревану и спустили бы, но вот выдвижение обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова — уже нет.
Здесь, конечно, можно строить с десяток предположений, как бы развивались события, прояви Ереван чуть больше даже не осмотрительности, а профессионализма в таких делах. Инициировали бы сначала, к примеру, процедуру отзыва того же Хачатурова под благовидным предлогом вроде «по состоянию здоровья», а уже потом предъявляли ему обвинение. Но все произошло так, как произошло. К тому же у Пашиняна, судя по всему, банально не было времени на долгие процедуры — ему нужен был быстрый и эффектный результат. Только вот Никол Воваевич не учел, что у каждого громкого шага есть последствия. Нейтрализовать которые фразой «это наши внутренние дела» не удастся.
Первым, напомним, с весьма жестким предупреждением в адрес Армении выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он предупредил, что Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента, что эти шаги новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников, и вообще речь идет еще и о нормальной работе организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.
В МИД Армении тут же ответили. Эмоционально, многословно и по сути дела не сказав ничего. «Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства, — разглагольствовал пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян. — Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении». И вообще, по его словам, «внешнеполитические приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».
Рассчитывали ли в Ереване, что эти словесные излияния Тиграна Балаяна развеят опасения Москвы, трудно сказать. Оценивать степень политической наивности ереванского руководства — дело неблагодарное, особенно если учесть, во-первых, свойственное армянской элите, как это определил российский политолог Андрей Епифанцев, «космически гипертрофированное представление о собственной значимости для России» и возглавляемых ею блоков в лице ОДКБ и ЕАЭС. А во-вторых, Армении до последнего времени слишком многое сходило с рук. Это и практическое уничтожение русскоязычного образования, и открытый в правительственном квартале Еревана памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, и многое другое. Но, так или иначе, появились первые признаки, что ответ Москвы может и не ограничиться заявлением Лаврова. Как сообщает, в частности, «Коммерсантъ», под вопросом могут оказаться поставки Армении российского оружия, точнее, реализация второго пакета оружейных контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн. То, что контракты эти находятся «под большим вопросом», «Ъ» подтвердили топ-менеджеры двух предприятий российского ВПК: «Пока не особо понятно, что у них вообще происходит». Как напоминает «Коммерсантъ», в 2016 году Москва уже предоставила Еревану кредит на 200 млн. «зеленых», и в рамках его реализации Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с транспортно-заряжающими машинами), управляемые ракеты 9М113М (для противотанковых ракетных комплексов «Конкурс-М»), гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», а также средства связи. Второй контракт, по данным “Ъ”, подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Все это, подчеркнем, предоставлялось Армении на российские же деньги. Более того, в качестве «вишенки на торте» минобороны Армении пожелало заиметь еще и второй дивизион ОТРК «Искандер-Э» и истребители Су-30СМ (в кабине одного из них Никол Пашинян успел даже сфотографироваться). Но сейчас все эти планы оказались в подвешенном состоянии.
И сегодня по совершенно понятным причинам экспертов и в Баку, и в Ереване, и в Москве интересует вполне логичный вопрос: что дальше? Да, сегодня она, возможно, придерживает поставки обещанного Армении оружия, но означает ли это, что в случае возобновления боевых действий в Карабахе Россия не вмешается в конфликт? Понятно, что открытым текстом этого никто не заявит, а цена вопроса слишком высока, чтобы проверять «методом тыка». Наконец, нет и ясности, будет ли развиваться тот самый кризис в отношениях Москвы и Еревана по «восходящей» или по «нисходящей» линии. Москва действительно приступит к планомерному свертыванию той поддержки, которую она оказывает Еревану? И вообще откажется от содержания дорогого во всех смыслах форпоста в лице Армении? Или же Кремль найдет способ «отрихтовать» ситуацию?
Во всяком случае, российский политолог Андрей Епифанцев в своем «Фейсбуке» предположил: «Нельзя исключать, что при сохранении тенденции в какой-то момент по аналогии встречи Путина с Саргсяном, когда за одну ночь Армения приняла решения не подписывать ассоциацию с ЕС, а вступить в ЕАЭС, потребуется такая же встреча Путина с Пашиняном, где должны быть поставлены точки над i и должен наступить момент истины».
Наконец, не исключены и «подвижки» на внутриполитическом поле в самой же Армении. Где уже явно оживились «республиканцы». Так, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в беседе с Aysor.am уже предостерегает: события вокруг Юрия Хачатурова ставят под угрозу международный авторитет ОБДБ. И добавляет: «Это процесс, который не вытекал из логики армяно-российских отношений», которые, по его словам, «носили союзнический характер во время всех трех президентов Армении». И вообще, по его словам, «за этот короткий период довольно много публичных событий, в которых мы видим, что стрелки часов Армении и России двигаются в различном направлении».
Наконец, небезынтересные процессы разворачиваются вокруг Гагика Царукяна, «водочного олигарха» и главы партии «Процветающая Армения». Которому ереванская «Лрагир» уже пророчит большое будущее. «Разделим пока еще действующих парламентариев на группы по интересам. «Елк» и его союзники в лице дашнаков и царукяновцев – это как бы сторонники исполнительной власти. Республиканцы, все глубже отодвигаемые за политическую ширму, – ее противники. Но с арестом упомянутого фигуранта (Роберта Кочаряна — Ред.) расклад существенно изменился, — полагает газета. — По вопросу «узника совести» республиканцы, условно говоря, вновь обретают прежних союзников – дашнаков, считающих действия властей ошибкой. Кстати, теперь их уже официально поддержал и министр иностранных дел России С. Лавров (!!!) Что же касается царукяновцев, то они пока предпочитают затаиться и ждать своего звездного часа, усиленно занимаясь благотворительным трюкачеством налево и направо. Если учесть, что такая тактика сопровождается повышенной активностью в международных делах (широко рекламируемые ТВ-каналом «Кентрон» встречи с иностранными инвесторами и политиками разных уровней), то станет ясно, что перед нами весьма вероятный победитель внеочередных выборов». Добавим от себя: победитель тем более вероятный, что к моменту этих самых выборов Никол Пашинян, по всей видимости, подрастеряет «запас популизма», но вот вряд ли запишет в свой «актив» конкретные результаты реформ. Более того, московский демарш ставит его перед весьма невеселой перспективой. Продолжать упорствовать — слишком опасно. Тем более что в Москве уже дают понять, что «воспитательные меры» могут затронуть и военное сотрудничество Москвы и Еревана. Сворачивать активность — тоже рискованно. «Борьба с олигархами» и аресты по делу 1 марта — это по сути единственное, что господин Пашинян может предъявить своим избирателям и почитателям. В общем, из огня да в полымя. Что вполне закономерно для человека, который видел себя в мечтах во главе независимого государства, а оказался на должности начальника ОЗХО военного городка при 102-й российской базе с весьма ограниченной «свободой рук». Николу Воваевичу в этой ситуации точно не позавидуешь.
А вот это уже дает России возможность сделать на армянском политическом поле этакий «ход конем» и привести к власти своего кандидата. К тому же совсем не обязательно, что это будет кто-то из бывших «республиканцев». Просто вспомним, что на Гагика Царукяна уже очень давно обратил пристальное внимание не кто иной, как Модест Колеров, главред ИА «Регнум». Тот самый Колеров, который в 2005 году занял пост начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Впрочем, как утверждали знающие люди, в реальности в его задачи входило предотвращение разного рода «цветных революций» на пространстве СНГ и прочие «деликатные вопросы». Как утверждали злые языки, еще в начале «нулевых» Колеров даже получил от Гагика Царукяна в подарок автомобиль «Майбах», за что удостоился от противников того же Царукяна (или, возможно, от его конкурентов в борьбе за благосклонность Москвы) весьма неблагозвучной клички. А такие подарки за просто так не делаются. Тогда «большого будущего» у Гагика Царукяна не получилось, но сегодня ситуация может пойти уже по совершенно другому сценарию. Особенно с учетом его старых связей с Модестом Колеровым, который и сегодня сохраняет немалое влияние в околокремлевских кругах.
Гагик Коляевич, конечно, персонаж весьма своеобразный. И явно напоминающий всем своим поведением «братка» эпохи ранних девяностых в малиновом пиджаке. В Ереване уже наделал немало шума снятый еще несколько лет назад видеоролик в его частном зоопарке, где в клетку ко львам запустили осла в роли «живого обеда». Затем, уже в октябре 2009 года, далеко не процветающий Ереван на все лады обсуждал свадьбу его дочери с сыном тогдашнего спикера парламента. Тем более что там действительно было о чем поговорить: около 700 гостей, пригласительные открытки, украшенные кристаллами Сваровски, шашлык из страусиного мяса, полуголые бразильские танцовщицы, разносившие еду, Алла Пугачева и Ирина Аллегрова на сцене… Затем была другая свадьба, сына уже бывшего президента Роберта Кочаряна с певицей Сирушо, куда Гагик Коляевич явился в спортивном костюме. Но Москву он, вполне возможно, полностью устроит. Тем более что здесь уже делали ставку на Джабу Иоселиани в Грузии, «бобо Сангака» (Сангака Сафарова) в Таджикистане, других подобного же рода персонажей — так почему бы не повторить ход? Это, конечно, далеко не лучший вариант для самих граждан Армении. Только вот Армения в глазах России — это, напомним, не страна, пусть даже союзная, а форпост. А с форпостом не договариваются — его используют. Без особых церемоний и пиетета в отношении его населения.
Нурани, политический обозреватель.