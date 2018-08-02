Откажется ли Москва от своего «форпоста» или же попытается сделать «ход конем» на внутриармянском поле?

Что произойдет со страной, если на вершине власти окажется человек, не обладающий должным политическим опытом? Хорошо, если речь идет о стране с отлаженной политической системой, а у самого этого лидера есть еще опытная, квалифицированная команда, которая, где надо, подскажет, поддержит, если требуется, «придержит» или разъяснит, что «босс» совсем не это имел в виду. А если опыта нет и у «команды»? Тут уж самое время вспоминать классическое произведение советского политического фольклора: «Если государством берутся править кухарки, в нем всегда пахнет жареным».

Арменией вроде бы правят не кухарки, а «оппозиционные интеллектуалы». Но жареным здесь уже запахло. Арест второго президента Армении Роберта Кочаряна и судебное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках расследования «дела 1 марта» спровоцировало острый политический кризис между Ереваном и Москвой. Возможно, конечно, «преследование политических противников» и арест Кочаряна Еревану и спустили бы, но вот выдвижение обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова — уже нет.

Здесь, конечно, можно строить с десяток предположений, как бы развивались события, прояви Ереван чуть больше даже не осмотрительности, а профессионализма в таких делах. Инициировали бы сначала, к примеру, процедуру отзыва того же Хачатурова под благовидным предлогом вроде «по состоянию здоровья», а уже потом предъявляли ему обвинение. Но все произошло так, как произошло. К тому же у Пашиняна, судя по всему, банально не было времени на долгие процедуры — ему нужен был быстрый и эффектный результат. Только вот Никол Воваевич не учел, что у каждого громкого шага есть последствия. Нейтрализовать которые фразой «это наши внутренние дела» не удастся.

Первым, напомним, с весьма жестким предупреждением в адрес Армении выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он предупредил, что Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента, что эти шаги новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников, и вообще речь идет еще и о нормальной работе организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

В МИД Армении тут же ответили. Эмоционально, многословно и по сути дела не сказав ничего. «Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленных становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющихся внутриполитическими приоритетами правительства, — разглагольствовал пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян. — Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении». И вообще, по его словам, «внешнеполитические приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».

Рассчитывали ли в Ереване, что эти словесные излияния Тиграна Балаяна развеят опасения Москвы, трудно сказать. Оценивать степень политической наивности ереванского руководства — дело неблагодарное, особенно если учесть, во-первых, свойственное армянской элите, как это определил российский политолог Андрей Епифанцев, «космически гипертрофированное представление о собственной значимости для России» и возглавляемых ею блоков в лице ОДКБ и ЕАЭС. А во-вторых, Армении до последнего времени слишком многое сходило с рук. Это и практическое уничтожение русскоязычного образования, и открытый в правительственном квартале Еревана памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, и многое другое. Но, так или иначе, появились первые признаки, что ответ Москвы может и не ограничиться заявлением Лаврова. Как сообщает, в частности, «Коммерсантъ», под вопросом могут оказаться поставки Армении российского оружия, точнее, реализация второго пакета оружейных контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн. То, что контракты эти находятся «под большим вопросом», «Ъ» подтвердили топ-менеджеры двух предприятий российского ВПК: «Пока не особо понятно, что у них вообще происходит». Как напоминает «Коммерсантъ», в 2016 году Москва уже предоставила Еревану кредит на 200 млн. «зеленых», и в рамках его реализации Минобороны Армении получило установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А (с транспортно-заряжающими машинами), управляемые ракеты 9М113М (для противотанковых ракетных комплексов «Конкурс-М»), гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», а также средства связи. Второй контракт, по данным “Ъ”, подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. Все это, подчеркнем, предоставлялось Армении на российские же деньги. Более того, в качестве «вишенки на торте» минобороны Армении пожелало заиметь еще и второй дивизион ОТРК «Искандер-Э» и истребители Су-30СМ (в кабине одного из них Никол Пашинян успел даже сфотографироваться). Но сейчас все эти планы оказались в подвешенном состоянии.

И сегодня по совершенно понятным причинам экспертов и в Баку, и в Ереване, и в Москве интересует вполне логичный вопрос: что дальше? Да, сегодня она, возможно, придерживает поставки обещанного Армении оружия, но означает ли это, что в случае возобновления боевых действий в Карабахе Россия не вмешается в конфликт? Понятно, что открытым текстом этого никто не заявит, а цена вопроса слишком высока, чтобы проверять «методом тыка». Наконец, нет и ясности, будет ли развиваться тот самый кризис в отношениях Москвы и Еревана по «восходящей» или по «нисходящей» линии. Москва действительно приступит к планомерному свертыванию той поддержки, которую она оказывает Еревану? И вообще откажется от содержания дорогого во всех смыслах форпоста в лице Армении? Или же Кремль найдет способ «отрихтовать» ситуацию?

Во всяком случае, российский политолог Андрей Епифанцев в своем «Фейсбуке» предположил: «Нельзя исключать, что при сохранении тенденции в какой-то момент по аналогии встречи Путина с Саргсяном, когда за одну ночь Армения приняла решения не подписывать ассоциацию с ЕС, а вступить в ЕАЭС, потребуется такая же встреча Путина с Пашиняном, где должны быть поставлены точки над i и должен наступить момент истины».

Наконец, не исключены и «подвижки» на внутриполитическом поле в самой же Армении. Где уже явно оживились «республиканцы». Так, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в беседе с Aysor.am уже предостерегает: события вокруг Юрия Хачатурова ставят под угрозу международный авторитет ОБДБ. И добавляет: «Это процесс, который не вытекал из логики армяно-российских отношений», которые, по его словам, «носили союзнический характер во время всех трех президентов Армении». И вообще, по его словам, «за этот короткий период довольно много публичных событий, в которых мы видим, что стрелки часов Армении и России двигаются в различном направлении».

Наконец, небезынтересные процессы разворачиваются вокруг Гагика Царукяна, «водочного олигарха» и главы партии «Процветающая Армения». Которому ереванская «Лрагир» уже пророчит большое будущее. «Разделим пока еще действующих парламентариев на группы по интересам. «Елк» и его союзники в лице дашнаков и царукяновцев – это как бы сторонники исполнительной власти. Республиканцы, все глубже отодвигаемые за политическую ширму, – ее противники. Но с арестом упомянутого фигуранта (Роберта Кочаряна — Ред.) расклад существенно изменился, — полагает газета. — По вопросу «узника совести» республиканцы, условно говоря, вновь обретают прежних союзников – дашнаков, считающих действия властей ошибкой. Кстати, теперь их уже официально поддержал и министр иностранных дел России С. Лавров (!!!) Что же касается царукяновцев, то они пока предпочитают затаиться и ждать своего звездного часа, усиленно занимаясь благотворительным трюкачеством налево и направо. Если учесть, что такая тактика сопровождается повышенной активностью в международных делах (широко рекламируемые ТВ-каналом «Кентрон» встречи с иностранными инвесторами и политиками разных уровней), то станет ясно, что перед нами весьма вероятный победитель внеочередных выборов». Добавим от себя: победитель тем более вероятный, что к моменту этих самых выборов Никол Пашинян, по всей видимости, подрастеряет «запас популизма», но вот вряд ли запишет в свой «актив» конкретные результаты реформ. Более того, московский демарш ставит его перед весьма невеселой перспективой. Продолжать упорствовать — слишком опасно. Тем более что в Москве уже дают понять, что «воспитательные меры» могут затронуть и военное сотрудничество Москвы и Еревана. Сворачивать активность — тоже рискованно. «Борьба с олигархами» и аресты по делу 1 марта — это по сути единственное, что господин Пашинян может предъявить своим избирателям и почитателям. В общем, из огня да в полымя. Что вполне закономерно для человека, который видел себя в мечтах во главе независимого государства, а оказался на должности начальника ОЗХО военного городка при 102-й российской базе с весьма ограниченной «свободой рук». Николу Воваевичу в этой ситуации точно не позавидуешь.

А вот это уже дает России возможность сделать на армянском политическом поле этакий «ход конем» и привести к власти своего кандидата. К тому же совсем не обязательно, что это будет кто-то из бывших «республиканцев». Просто вспомним, что на Гагика Царукяна уже очень давно обратил пристальное внимание не кто иной, как Модест Колеров, главред ИА «Регнум». Тот самый Колеров, который в 2005 году занял пост начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Впрочем, как утверждали знающие люди, в реальности в его задачи входило предотвращение разного рода «цветных революций» на пространстве СНГ и прочие «деликатные вопросы». Как утверждали злые языки, еще в начале «нулевых» Колеров даже получил от Гагика Царукяна в подарок автомобиль «Майбах», за что удостоился от противников того же Царукяна (или, возможно, от его конкурентов в борьбе за благосклонность Москвы) весьма неблагозвучной клички. А такие подарки за просто так не делаются. Тогда «большого будущего» у Гагика Царукяна не получилось, но сегодня ситуация может пойти уже по совершенно другому сценарию. Особенно с учетом его старых связей с Модестом Колеровым, который и сегодня сохраняет немалое влияние в околокремлевских кругах.

Гагик Коляевич, конечно, персонаж весьма своеобразный. И явно напоминающий всем своим поведением «братка» эпохи ранних девяностых в малиновом пиджаке. В Ереване уже наделал немало шума снятый еще несколько лет назад видеоролик в его частном зоопарке, где в клетку ко львам запустили осла в роли «живого обеда». Затем, уже в октябре 2009 года, далеко не процветающий Ереван на все лады обсуждал свадьбу его дочери с сыном тогдашнего спикера парламента. Тем более что там действительно было о чем поговорить: около 700 гостей, пригласительные открытки, украшенные кристаллами Сваровски, шашлык из страусиного мяса, полуголые бразильские танцовщицы, разносившие еду, Алла Пугачева и Ирина Аллегрова на сцене… Затем была другая свадьба, сына уже бывшего президента Роберта Кочаряна с певицей Сирушо, куда Гагик Коляевич явился в спортивном костюме. Но Москву он, вполне возможно, полностью устроит. Тем более что здесь уже делали ставку на Джабу Иоселиани в Грузии, «бобо Сангака» (Сангака Сафарова) в Таджикистане, других подобного же рода персонажей — так почему бы не повторить ход? Это, конечно, далеко не лучший вариант для самих граждан Армении. Только вот Армения в глазах России — это, напомним, не страна, пусть даже союзная, а форпост. А с форпостом не договариваются — его используют. Без особых церемоний и пиетета в отношении его населения.

Нурани, политический обозреватель.