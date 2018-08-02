В Вольском районе Саратовской области России 2 августа произошло тройное ДТП, в котором пострадали 6 человек.

В 7.40 утра по местному времени на 167 км федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в районе выезда с Красного поля столкнулись Mitsubishi Outlander, Hyundai Creta и KIA Rio. В результате дорожной аварии пострадали семьи Джавадовых из Азербайджана и Шайдуровых из удмуртского города Воткинска.

По предварительным данным, водитель KIA не выбрал безопасную скорость движения и врезался в ехавший перед ним Hyundai. После этого Rio вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Mitsubishi, — сообщила порталу «Вольск.ру» инспектор по пропаганде Мария Липкусь.

Иномарку нарушителя после столкновения вынесло в кювет. На месте происшествия умер пассажир KIA 1966 года рождения. В больнице скончалась 26-летняя гражданка Джавадова. В реанимации Вольской районной больницы находятся ее дети 5 и 8 лет и 27-летний супруг.

Наталия Шайдурова из японского внедорожника получила незначительные повреждения. Mitsubishi Outlander, в котором она находилась, двигался на юг в сторону Саратова. Hyundai зарегистрирован в Пермском крае.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, областной службы спасения и медики. Устанавливаются обстоятельства автокатастрофы.

Minval.az