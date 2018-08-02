Избранная в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова мера пресечения не может быть препятствием к тому, чтобы он на некоторое время покинул Армению, заявила в четверг РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат Мигран Погосян 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган.

«Избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не может быть препятствием к тому, чтобы он на некоторый период покинул Армению», — сказала Оганджанян. Она добавила, что об этом проинформирована защита генсека ОДКБ.

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