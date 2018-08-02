После предъявления армянскими властями обвинений генсеку Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову Ереван планирует сохранить за собой квоту на этот пост.

В Армении исходят из того, что новый генсек также должен быть представителем республики, рассказал РБК пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

На вопрос корреспондента РБК, будет ли Ереван настаивать на том, чтобы новым генсеком был представитель Армении, Егоян ответил: «Квота принадлежит Армении до 2020 года».

Собеседник РБК в МИД Армении обращал внимание, что следствие по «делу 1 марта» является внутренним делом страны, не имеет ни политического, ни международного подтекста. По его словам, Ереван делает все, чтобы ситуация с генсеком не отразилась на авторитете организации. По его словам, армянская сторона находится в постоянном контакте с российской.

В то же время собеседник РБК в МИД России выражал сомнение в том, что страны военного договора согласуют следующего кандидата от Армении, учитывая ситуацию вокруг Хачатурова.

Minval.az