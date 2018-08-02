Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, поручил провести переговоры и подписать это соглашение.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распоряжении за подписью Медведева, опубликованном в четверг на сайте кабмина.

«Поручить Минтрансу России с участием МИД России провести переговоры с азербайджанской, иранской, казахстанской, туркменистанской сторонами и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, целью будущего соглашения является «формирование и развитие региона Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия сторон при международных перевозках».

Отмечается также, что в случае подписания соглашения его реализация будет способствовать «развитию сотрудничества в области транспорта между прикаспийскими государствами».

Прикаспийскими государствами помимо России являются Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения. 29 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин распорядился подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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