Судьба Роберта Кочаряна или учения НАТО взволновали Москву?

Книгу Сергея Львовича Величко «Кавказ», как принято говорить сегодня, растащили на цитаты, чаще всего не очень политкорректные, еще в конце восьмидесятых. Как указывал в числе прочего петербургский профессор, немецкий путешественник Альфред Кёрте в своих «Анатолийских эскизах», которые он посвятил известному германскому деятелю в Турции Кольмару фон-дер-Гольцу, приводил слова крупного подрядчика в Эски-Шехире: «когда я условливаюсь относительно дела с турком, то обхожусь без письменного контракта, ибо его слова достаточно. С греком или иным левантинцем я заключаю письменное условие, ибо с ними это нужно и полезно; с армянами же я и на письме никаких дел не веду, потому что от их лживости и интриг не ограждает даже письменное условие».

Не беремся утверждать, входит ли «Кавказ» Величко в перечень обязательной литературы для тех российских экспертов и чиновников, принимающих решения на ереванском треке. Но сегодня, похоже, «национальные особенности политики» Армении, причем и внутренней, и внешней, повергли Кремль и Смоленскую площадь в шок.

Во всяком случае, глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с весьма жестким комментарием по поводу последних арестов в Ереване. Напомним: 27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Обвинения против него выдвинуты в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года (в то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении). Однако чуть позже Хачатурова отпустили под залог. Сам он свою вину не признает. В тот же день был арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян. Его обвиняют в насильственном свержении конституционного строя в рамках того же уголовного дела о разгоне акций протеста в 2008 году. Еще раньше обвинения по этому делу предъявили бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну — он объявлен в розыск.

И вот теперь Сергей Лавров объявил: Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента. По словам министра иностранных дел РФ, такие действия новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства напомнил: «Когда в Армении был кризис, мы с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение по кризису найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий, и надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего, новое руководство Армении и власти, будут и далее продвигать подходы и укреплять национальное согласие. Но события последних дней нарушают такой позитивный настрой».

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», — цитирует главу МИДа ТАСС. По словам Лаврова, речь идет в том числе и о нормальной работе организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Намек на арест генсека ОДКБ получился слишком прозрачным.

Перевод с дипломатического заявления Лаврова вполне понятен. Россия по сути дела никоим образом не вмешалась в политический кризис в Армении и не попыталась удержать у власти Сержа Саргсяна или даже Карена Карапетяна. Об этом не сообщалось на первых полосах газет, но нетрудно догадаться: Москва гарантировала свое невмешательство в обмен на некие гарантии со стороны Пашиняна. А теперь в Ереване ведут себя совсем не так, как обещали.

Роберт Кочарян был влиятельным пророссийским политиком, и его арест обеспокоил Кремль и Смоленскую площадь. Понятно, что Москву не на шутку разозлил удар, который Армения нанесла по престижу ОДКБ, арестовав действующего генсека организации. Тем более обидно, что его назначение стоило Москве больших усилий: Азербайджан в ОДКБ не входит, но обладает там заметным влиянием. Не то чтобы Россию особенно волнует судьба Кочаряна или даже Хачатурова, но вот не обращать внимания на престиж ОДКБ здесь уже не могут. Справедливости ради, при рассмотрении ереванской кандидатуры можно было бы обратить внимание на биографию будущего генсека, но в первую очередь это должны были сделать в самой же Армении. И что же — Москве сносить теперь пощечины, да еще от форпоста?

Плюс ко всему, нетрудно догадаться, что по-настоящему настораживает и Кремль, и Смоленскую площадь та легкость, с которой новое руководство Армении переступает через собственные заверения. И если сегодня там «забыли» о своих клятвенных заверениях не сводить счеты с «бывшими», то где гарантия, что завтра с той же легкостью не переступят через гарантии насчет «отсутствия внешнеполитической повестки дня» у пашиняновской «революции»? Заявление Лаврова прозвучало как раз за день до того, как на военной базе в Вазиани в Грузии стартовали совместные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018. По данным минобороны Грузии, в маневрах принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии. «Сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов», — говорится в сообщении. В тренировках задействована техника Европейского командования ВС США, которая в конце июля была доставлена по морю в грузинский порт Поти из румынского порта Констанца — это, в частности, танки MIA2 Abrams, бронетранспортеры Stryker, БМП Bradley.

Армении Москва участвовать в этих учениях не советовала. Но армянские «зинворы» туда все же отправились. Причем пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян со всем доступным интеллектуальным блеском, грациозностью и изяществом заявил: учения «Достойный партнер 2018», на который приглашены офицеры штабов или подразделения стран НАТО и партнеров, оказывается, организованы не НАТО! «В учениях примут участие 4 армянских офицера. Учения будут проведены совместно сухопутными войсками США в Европе и грузинскими ВС на базах в Вазиани и Норио. Учения организованы не НАТО, но приглашение принять в них участие направлено членам НАТО и их партнерам. Армянских офицеров пригласило министерство обороны Грузии», — разъяснял Арцрун Ованнисян в своем Фейсбуке.

Только вот… кого он пытался таким образом обмануть?

Напомним: первые учения Noble Partner прошли в Грузии в 2015 году — в них приняли участие 400 грузинских и 200 американских военнослужащих. С тех пор они проводятся ежегодно, в 2017 году в маневрах участвовали 2 тыс. 805 военнослужащих из восьми стран — членов и партнеров НАТО. Были среди них и армянские «зинворы». Армянские СМИ тогда прямо-таки захлебывались от восторга: Армения совершила смелый политический маневр! Она ведет комплементарную и многовекторную политику! Самые смелые договаривались аж до того, будто бы таким образом Армения заручилась гарантиями безопасности от НАТО.

Знающие люди советовали попридержать коней. Гарантии безопасности в НАТО полагаются членам блока. На что-то могут рассчитывать государства, которые заявили о своем желании туда вступать, но никак не Армения, входящая в ОДКБ и ЕАЭС. Наконец, даже участие в одних и тех же учениях предполагает разную «интеграцию» в их сценарий. Армения отправила в Грузию офицеров медицинской службы. Да и вряд ли можно «интегрировать» в сценарий учений армию, построенную не по натовским, а по российским «лекалам». Дальнейшие события тоже известны: «форпост» недвусмысленно одернули, и на следующие учения НАТО армянские «зинворы» просто не явились.

Но теперь российский окрик ставит Никола Пашиняна в весьма двусмысленное положение. Дело даже не в том, что в Армении почти что четыре десятка депутатов уже готовы поручиться за Роберта Кочаряна. Важно другое.

Отказаться даже от тех куцых шажков на западном направлении, которые позволял себе Саргсян, он не может. Особенно перед выборами. Тем более не может позволить себе свернуть судебное преследование «олигархов» и расследование событий 1 марта 2008 года. Но и злить Москву для него слишком опасно. И четкого сценария поведения у него нет.

Пока что Никол Воваевич решил разыграть свой испытанный козырь и объявил, что созовет 17 августа новый митинг в честь ста дней своего правления. Только вот эксперты предупреждают: «митинговую популярность» не получится удерживать вечно, особенно если конкретных достижений, которые можно предъявить аудитории, нет, а те, что есть, стремительно «обнуляются». А это уже не позволяет исключать, что в ближайшее время из Армении вновь начнут поступать драматичные внутриполитические новости. А Москва конфиденциальным путем доведет до сведения своего форпоста: ну все, поиграли в «майдан» и хватит.

Просто не стоит забывать: в «форпостах» и внутриполитические вопросы решаются в метрополии. О чем и напомнил заигравшемуся Николу Воваевичу Сергей Викторович.

Нурани, политический обозреватель.