Совместные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 начинаются в среду на военной базе Вазиани в Грузии.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По данным ведомства, в маневрах «примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии. Сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов», — говорится в сообщении.

В тренировках будет задействована техника Европейского командования ВС США, которая в конце июля была доставлена по морю в грузинский порт Поти из румынского порта Констанца — это, в частности, танки MIA2 Abrams, бронетранспортеры Stryker, БМП Bradley.

Первые учения Noble Partner прошли в Грузии в 2015 году — в них приняли участие 400 грузинских и 200 военнослужащих США. С тех пор они проводятся ежегодно, в 2017 году в маневрах участвовали 2 тыс. 805 военнослужащих из восьми стран членов и партнеров НАТО.

Учения проводятся Вооруженными силами Грузии при содействии европейского командования ВС США. В июле министр обороны Леван Изория заявил, что Noble Partner 2018 призваны содействовать процессу повышения совместимости Вооруженных сил Грузии стандартам НАТО, обеспечению безопасности и стабильности региона. Высшие должностные лица республики не раз заявляли, что эти маневры не направлены против кого-либо и они призваны содействовать утверждению мира и стабильности в регионе.

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