Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

Как передает Лента.ру, об этом говорится в официальном журнале ЕС.

«В рамках политики непризнания ЕС аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕСрассматривает строительство Керченского (Крымского) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в сообщении.

Под ограничения попали компании «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (разработчик проекта моста), «Судостроительный завод «Залив»», «Стройгазмонтаж-Мост» и ВАД (подрядчик строительства трассы «Таврида»).

Первые две уже находятся в европейских санкционных списках. Вместе с компанией «Стройгазмонтаж-Мост» они принадлежат структурам бизнесмена Аркадия Ротенберга. В нынешнем документе он назван «лицом, подрывающим суверенитет Украины».

В середине июля президент Украины Петр Порошенко анонсировал санкции в отношении шести человек, причастных к строительству Крымского моста.

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