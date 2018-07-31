Еще недавно Екатерину Романову называли одной из богатейших женщин России.

Как передает «Россия 1», гражданская жена наследника империи Тельмана Исмаилова, владельца печально известного Черкизовского рынка, осталась ни с чем после ухода от сына олигарха. Внуки миллиардера живут за порогом бедности. Какое-то время семья ютилась в комнатке при монастыре, и только недавно удалось снять небольшую квартиру. До этого члены одного из богатейших кланов мира жили в трех больших домах на территории площадью около 500 квадратных метров. Тельман Исмаилов известен тем, что открыл самую роскошную гостиницу в мире, был щедрым и дарил голливудским звездам гигантские бриллианты. Почему же обанкротившийся олигарх скуп по отношению к собственным внукам? Знает ли он вообще о существовании этих детей? Получится ли у отвергнутой невестки получить доступ к капиталам разоренного бизнесмена?

Екатерина Романова рассказала в студии программы «Прямой эфир», что никогда не искала богатого жениха и познакомилась с Сарханом Исмаиловым случайно. Она утверждает, что их отношения были очень искренними, она совсем не была заинтересована в деньгах своего возлюбленного и предпочла бы, чтобы он был обычным человеком, а не сыном миллиардера. Молодые люди долго скрывали свои отношения, в том числе от отца Сархана – боялись, что юношу насильно женят на ком-то другом. Екатерине было 16, когда они с Сарханом познакомились, а в 20 она уже родила ему дочь Руслану.

Всю беременность Екатерины они прожили в съемной квартире на Арбате. Зато впоследствии Сархан подарил любимой сразу три дома-дворца в Лесном городке, чтобы она чувствовала себя настоящей принцессой, а также не жалел для нее автомобилей и драгоценных камней. Правда, какое-то время спустя документы на подаренные дома пропали. Екатерина долгие годы ждала и наивно верила, что скоро отношения не надо будет скрывать и все уладится. При этом она жила в постоянном страхе, опасаясь реакции непредсказуемого Тельмана Исмаилова. Молодые люди так тщательно «шифровались», что, возможно, родители Сархана до сих пор не знают, что у них есть двое внуков.

В какой-то момент Екатерина ушла от Сархана – говорит, что повзрослела, что ей надоел его образ жизни, «надоели рестораны и подружки». При этом и после расставания пара сохраняла хорошие дружеские отношения, а Катя надеялась, что ее супруг «одумается». Однако впоследствии у Екатерины отобрали всю недвижимость, ей долгое время никто не помогал, а потом бывший гражданский муж и вовсе похитил детей. К счастью, четыре месяца спустя матери удалось их вернуть.

Чтобы прокормить Руслану и Давида, Екатерина работала в монастыре, сидела со стариками и ждала, что что-то переменится. Она продавала сумки, крокодиловые куртки, дорогую одежду и другие остатки былой роскоши. Давид в этом году пошел в первый класс, он учится в платной школе, а Руслане скоро поступать. «И как бы я ни крутилась, я не могу ей дать ту подготовку, которая ей нужна», – говорит Катя. Ей хоть и хватает денег, чтобы прокормить детей, одеваетих она уже «с помощью добрых людей», не о говоря уж о чем-то большем.

Сейчас с помощью Андрея Малахова Екатерина хочет достучаться до дедушки своих детей, а главное – до их отца. На этот шаг она получила благословение у отца Илия, в монастыре, куда попала после того, как бывший муж забрал у нее детей. Также она хочет вернуть свой дом, в котором прописана и который продали без ее ведома, украв документы.



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