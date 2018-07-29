До недавних пор историческое здание на Арбате принадлежало олигарху-банкроту Исмаилову, но теперь его кредиторы распродают имущество. Именно в «Праге» Чехов праздновал премьеру «Чайки», Репин устраивал банкет по случаю восстановления картины «Иван Грозный», а Толстой читал публике свое «Воскресение». Во сколько оценили легенду?

На вывеске ресторана «Прага» все еще красуется фирменный знак Тельмана Исмаилова — черный скорпион, — но шумных гуляний на зависть всем не слышно. Бывший владелец группы компаний АСТ в бегах, передает издание «Вести».

Уже несколько лет ресторан закрыт — официально. Но на особых условиях гостей здесь все-таки принимают. На парковке — очень дорогие автомобили. Как и раньше, пообедать в «Праге» могут позволить себе далеко не все.

Богато убранные залы — «Посольский» с гербами и атлантами, «Московский» с диорамой города. На потолке — лепнина и роспись, хрустальные люстры. Ковры, позолота и мрамор: белый, зеленый — все оттенки роскоши.

Хотя когда-то на этом месте была забегаловка. В 1896 году купец Тарарыкин выиграл трактир на бильярде. Здание надстроили, расширили, а на крыше разбили зимний сад.

«До революции здесь практически весь бомонд и вся интеллигенция была. Репин отмечал восстановление знаменитой картины «Иван Грозный и сын его Иван», когда изрезал ее один старообрядец. Есенин, Белый. Маяковский сочинил стихи, посвященные «Праге». Писателей очень много было тут, конечно, самых знаменитых. Ну, Горький, конечно», — говорит историк, краевед Артем Задикян.

А еще «Прага» — это комплексные обеды за рупь двадцать пять — иногда их могли позволить себе студенты — и, конечно, вкус детства.

«Мы с моей бабушкой через собачью площадку ходили сюда, в ресторан «Прага», чтобы есть знаменитый торт «Прага». Это были редкие дни, когда я не получал двойку и мне разрешали какое-то развлечение, — вспоминает телеведущий Михаил Ширвиндт. — Ничего общего с тем тортом «Прага» это не имеет — это просто какой-то коржик».

У легенды есть создатель — Владимир Гуральник, 54 года он проработал в Праге кондитером.

«Если подсчитать, десятки тонн мы изготовляли этих тортов «Прага». Особенно под праздники — постоянно люди записывались, стояли в очереди, чтобы получить этот торт «Прага». Во многих ресторанах выпускают торт «Прага» — ну, название только, я так считаю. Даже по внешнему виду — это такая небрежная глазировка и все прочее. Ну, у каждого свой вкус. Но я считаю, «Прага» есть «Прага», — говорит он.

Вместе со зданием с молотка уйдет бесценная история ресторана и ее гостей. Как втайне от отца здесь играла свадьбу 32-летняя дочь Брежнева, а при Сталине обедали агенты НКВД. Стартовая цена — 2,2 миллиарда рублей — привлекательная, говорят эксперты.

У «Праги» уникальное расположение — рядом Новый и Старый Арбат, Бульварное кольцо. Площадь — три тысячи квадратных метров. К тому же покупатель сам вправе решать, что делать с «Прагой». Вместо ресторана здесь могут открыть отель или торговый центр.

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