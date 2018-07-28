Первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл подробности покушения на бывшего главу государства Виктора Януковича, которое готовилось незадолго до государственного переворота в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна.ua».

«Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая «группа Чаушеску», и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску», — сказал он.

По словам Кравчука, он попытался выяснить у звонившего, откуда он об этом узнал. Однако собеседник сказал, что не может ответить на этот вопрос. На вопрос Кравчука, как незнакомцу удалось узнать его номер телефона, он заверил, что для него это не является проблемой.

После этого Кравчук попытался позвонить Януковичу, однако тот не ответил. Тогда он позвонил Андрею Клюеву, который тогда был главой администрации президента Украины и сообщил об этом ему. Как отметил первый президент Украины, «передать информацию тем людям, которые могут ею правильно распорядиться» было на тот момент самым главным.

«Сказать, что я 100 процентов поверил или что на 100 процентов не поверил, нельзя. Я знаю, что существуют различные варианты отстранения от власти человека, или вообще устранения нежелательных лиц всяческими способами. И ситуация была такая, что никто не знал, что будет дальше, и что возможны были разные сценарии», — заключил он.

Minval.az