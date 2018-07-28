Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья может смотреть по телевизору тот телеканал, который хочет/

Как передает Газета.ру, об этом заявила Associated Press официальный представитель первой леди США Стефани Гришэм.

Заявление Гришэм стало ответом на появившиеся в The New York Times сведения о том, что Дональд Трамп был недоволен выбором Меланьей телеканала. На борту самолета во время поездки в Европу супруга американского президента смотрела CNN вместо любимого Трампом Fox News.

По имеющимся данным, президент США накричал на своих сотрудников за нарушение правила, согласно которому каждая поездка должна начинаться с просмотра Fox News, в то время как CNN он нередко называет «fake news».

«Кажется немного глупым беспокоиться о том, какой канал она смотрит по телевизору (любой, кстати), или слышала ли она о какой-то там записи в новостях», — заявила Гришэм.

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