Пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности останется за представителем Армении до 1 января 2020 года, заявил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.

«Существует решение Совета (ОДКБ – ред.) о том, что должность генерального секретаря занимают поочередно представители государств-членов организации в алфавитном порядке, по квоте. Должность генсека ОДКБ до 1 января 2020 года принадлежит Армении, это закреплено, в силе и остается за Арменией»,- сказал Семериков изданию Tert.am.

Таким образом, если нынешнего генсека организации Юрия Хачатурова решат сменить на его посту, новым руководителем ОДКБ также станет представитель Армении.

Minval.az