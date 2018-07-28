Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону текущие вопросы деятельности ОДКБ, сообщил МИД РФ.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ», — сообщил МИД РФ.

В свою очередь, в МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили факт телефонного разговора, отметив, что министры обсудили вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Minval.az