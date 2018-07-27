Президент РФ Владимир Путин заявил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон, главное, чтобы были созданы условия для работы, передает РИА Новости.

«Что касается встреч, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице. «Я готов и в Вашингтон приехать.

Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — сказал Путин.

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