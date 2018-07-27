В Организации Договора о коллективной безопасности пока не располагают официальной информацией по ситуации с обвинениями, предъявленными генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.

«Он в июле убыл в Армению для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 марта 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает», — сказал Зайнетдинов.

Напомним, генеральному секретарю ОДКБ 26 июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя Армении. В тот же день аналогичные обвинения предъявили второму президенту Армении Роберту Кочаряну. По версии следствия, экс-президент Армении и функционер ОДКБ свергли Конституционный строй в Армении во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване.

В отношении обоих обвиняемых в суд подано ходатайство об аресте. Хачатуров пока никак не прокомментировал происходящее, Кочарян назвал это надуманными обвинениями с политической подоплекой.

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