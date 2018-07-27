В Грозненской городской думе прошло голосование в ходе которого Ибрагима Закриева утвердили на должность мэра города.

Как передает «Кавказ.Реалии», за него отдали 23 голоса из 27.

Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова (сын родной сестры Зулай).. Он успел проработать в минфине республики, первым вице-премьером, руководителем секретариата главы региона, в администрации главы и правительства.

В Чечне стали нормой назначения на должности и посты в республике родственников и односельчан главы Чечни. По подсчетам «Русской службы Би-би-си», их — десятки, или 30% от общего числа крупных чиновников. 23% — его односельчане, 12% — друзья и их родственники.

Всего среди высокопоставленных чиновников «людей Кадырова» — так называемых «дорогих БРАТЬЕВ» — оказалось большинство: 65%.

Напомним, что отец нового мэра Салман Закриев занимает должность вице-спикера парламента Чечни.

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