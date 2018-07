Президент США после встречи с российским коллегой рискует столкнуться с волной критики в собственной стране

В жизни, грустно шутят непризнанные гении философии, не так уж часто приходится выбирать между добром и злом. Куда чаще приходится отдавать предпочтение меньшему из двух (и более) зол, примерно как в классическом сюжете русских сказок «Налево пойдешь — коня потеряешь» и далее по тексту. И в результате порой оказывается не так просто разобраться, а какое же из зол, собственно говоря, меньшее. Особенно в политике, где надо на уровне интуиции оценивать риски, точно отмерять даже «широту улыбки» и тем более благожелательность фраз и комментариев.

В отличие от Рональда Рейгана, который коллекционировал русские поговорки, Дональд Трамп точно не относится к знатокам русского фольклора. Но складывается впечатление, что саммит в Хельсинки был для него той самой развилкой с магическим камнем. И вот смог ли президент США выбрать у этой развилки верное направление — тот еще вопрос.

В самом деле, в то время как широкая публика ждала от саммита в Хельсинки этакого «глобального потепления в мировой политике», профессионалы, а тем более информированные профессионалы, не обольщались: противоречий между странами слишком много, чтобы их можно было разрешить в одночасье. Как теперь признал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, саммит даже не предусматривал принятия и подписания итогового коммюнике, что уже само по себе говорит о многом. На итоговой пресс-конференции президенты как бы обозначили успешный диалог по Сирии, но вот насколько результативным он окажется «в поле», пока что сказать трудно. Словом, можно было бы заявить, что «игроки остались при своем»,..если бы не «эпический провал» Трампа на внутриамериканской арене.

По понятным причинам, о том, что происходило за закрытыми дверями, можно судить только с известной долей допуска. Но вот пресс-конференция Трампа и Путина дала сколько угодно пищи для размышлений и оценок. И в результате после саммита на президента США обрушилась беспрецедентная волна критики.

Нет, конечно, Дональд Трамп не объявил о снятии санкций с РФ и признании Крыма российским. Но количество реверансов и елея в адрес Владимира Путина и России явно перешло за критически допустимый предел. Мало того, Дональд Трамп критиковал прежнюю администрацию и выражал недоверие спецслужбам США, которые расследуют российское вмешательство в выборы.

При этом именно тема вмешательства в выборы стала на пресс-конференции двух президентов доминирующей, потеснив Крым, Донбасс и политзаключенных. Дональд Трамп поверил заверениям Путина, что РФ не вмешивалась в выборы, несмотря на данные собственных спецслужб. Более того, президент США возлагал ответственность за кризис в двусторонних отношениях исключительно на прежние американские власти и только после весьма откровенного вопроса признал: да, тут виноваты обе стороны.

В результате Путин осмелел настолько, что прямо на пресс-конференции предложил: Россия-де может согласиться, чтобы американские следователи в присутствии российских коллег поговорили с фигурантами расследования о вмешательстве в выборы, но взамен требует аналогичного доступа к фигурантам «дела Браудера».

Реакция оказалась вполне ожидаемой. The Washington Post сочла нежелание Трампа прислушиваться к данным разведывательного сообщества «триумфом Путина» в Хельсинки. «Встреча подчеркнула глобальное доминирование брутального подхода российского президента к политике», — уверена газета. А по мнению британской

The Guardian, «критики предполагают, что это беспрецедентно слабое выступление президента США». Как полагает газета, «оно также подогрело спекуляции насчет того, почему Трамп постоянно отказывается говорить о Путине во время своего пребывания в Белом доме». Возмущена и The New York Times, по мнению которой, «вместо того чтобы защищать США от сил, которые ей угрожают, он (Трамп — Ред.) обрушился на собственных граждан и институты, прославляя при этом лидера враждебной державы».

Ведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер в прямом эфире, едва закончилась трансляция, заявил: «Вы смотрели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите с российским лидером, что мне доводилось увидеть».

Наконец, весьма резко высказался экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер:

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат», — заявил экс-губернатор Калифорнии в своем Твиттере.

И, честно говоря, авторов этих комментариев трудно упрекнуть в том, что они сгущают краски и т.д. Комментарии Трампа выглядели слишком уж «беззубыми» — в особенности на фоне его недавних «наскоков» и на ЕС, и на Канаду. Не говоря о том, что публично выражать недоверие собственным силовым структурам и принимать за чистую монету уверения Путина в стиле «я не я и хакерская атака не моя» после того, как президента РФ неоднократно ловили на прямой лжи — явно не лучшая тактика.

Объяснение, впрочем, найти можно. И необязательно в стиле «у Путина есть компромат на Трампа, и поэтому президент США на пресс-конференции «был не в состоянии кислое молоко прожевать»» (ağzı gatıq kəsmirdi). Важно другое. Дональд Трамп просто попал в капкан собственной предвыборной кампании.

Напомним: нынешний хозяин Белого Дома накануне выборов обещал «поладить» с Владимиром Путиным и вообще выстроить с РФ «фантастические» отношения. И теперь, выйти к микрофонам и камерам с заявлением, что саммит закончился полным провалом, и самое главное достижение, что он вообще состоялся, нынешний хозяин Белого дома явно не хотел. Это бы очень подпортило его имидж «крутого парня» и «президента, который выполняет свои обещания». Идти на уступки Путину не хотел (да и не мог) тоже. Оставалось одно: максимально лить патоку на пресс-конференции, изображая, что вот теперь двусторонние отношения, «достигнув дна», начнут улучшаться. Возможно, для опытного дипломата это была бы не самая сложная задача. Но Трамп хоть и возглавил Белый Дом, но в большую политику пришел из бизнеса, где совсем другие правила игры. А уж опытом дипломатического политеса не обладал вообще. Вот и передозировал словесный сахар — с нем не бывает! И, возможно, Трамп по крайней мере в первые часы и минуты даже был доволен собой: он уверенно изобразил успех, не имея никакого реального продвижения, обошел острые углы и демонстрировал дружелюбие в адрес Путина без реальной корректировки позиций. Только вот в результате, судя по всему, не достигнув особых успехов на внешней арене, получил изрядное количество проблем в собственной стране.

Только вот, похоже, Дональд Трамп не учел главной опасности — свой имидж «кремлевского кандидата». Строго говоря, США — не единственная страна, где Россия пыталась «подправить» результаты народного волеизъявления. Похожие прецеденты имели место и во Франции, и в Германи, а в Черногории дошло до попытки организации террористического мятежа. Но во Франции Россия играла против Эммануэля Макрона: в ее обойме были Марин ле Пен и Франсуа Фийон. В Германии РФ делала ставку на «Альтернативу для Германии», но никак не на Меркель. А в США вмешательство было именно в пользу Дональда Трампа. Да, формально ни ФБР, ни комиссия спецпрокурора Мюллера не предъявили обвинений лично Дональду Трампу — по крайней мере пока. Но вот, во-первых, как долго будет продолжаться это «пока», можно только гадать. Во-вторых, никто не отменял политическую ответственность. А в-третьих, в результате из команды Трампа последовательно «выбивают» многих игроков: Пола Манафорта, Майкла Флинна, Рекса Тиллерсона, который в скандале с выборами как бы не замешан, но вот имел репутацию слишком близкого друга России…Все это заставляет Трампа не на шутку нервничать. И вот на этом фоне и критика в адрес Дональда Трампа со стороны его противников и молчание сторонников имеют уже совершенно другую цену.

Теперь, после Хельсинки, бывший руководитель американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан назвал выступление Трампа на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки предательством. Бреннан написал в своем «Твиттере»: «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки переходит границы «тяжких преступлений и проступков». Это было не что иное, как предательство. Дело не только в том, что комментарии Трампа глупы, он полностью в кармане Путина. Республиканские патриоты, где вы?»

Впрочем, это, возможно, как раз тот случай, когда молчание сторонников Трампа красноречивее самых громких слов и деклараций. Открыто осудить президента, которого они прежде всячески поддерживали, непросто. Сказать что-то в его поддержку — тоже не получается.

Но даже не это главное. Будем откровенны: Бреннан вряд ли погорячился, когда произнес в адрес президента слово «предательство». Это, напомним, именно то обвинение, которое может стать поводом для импичмента. А вопрос этот висит над Трампом, как Дамоклов меч. И теперь, после пресс-конференции, расстановка сил изменилась далеко не в его пользу. Так что, отталкиваясь от «футбольных» аналогий, в изобилии звучавших на пресс-конференции двух лидеров, можно констатировать: Дональд Трамп в Хельсинки забил мяч в собственные ворота.

Только вот может ли в результате этого «автогола» считать себя победителем Владимир Путин — это еще посмотреть. На саммите, напомним, лидеры ни до чего не договорились, а вот позиции Трампа, сторонника сближения с Москвой, в результате не на шутку расшатались. А каждый такого рода скандал сокращает в США «поле деятельности» для тех сил, которые и сегодня выступают за сближение с Москвой за счет Украины, Грузии и других новых независимых государств. В Москве, конечно, не обозначают этого вслух. Однако складывается впечатление, что даже те события, по итогам которых Путина объявляют победителем, в реальности лишь ухудшают его реальные позиции. И самое главное, Кремлю винить в этом нужно только себя.

Нурани, политический обозреватель

