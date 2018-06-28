Аресты в Испании могут взвинтить напряженность в Армении

«Криминальные новости» всегда вызывают горячий интерес аудитории. Это явление интернациональное. Другое дело, что «насыщенность» этих самых новостей в разных странах не совпадает. В Новой Зеландии могут в прямом смысле слова неделю обсуждать, как кто-то выдрал растущие у автозаправки декоративные кусты и закинул их на крышу ее же офиса, а случай, когда в американском Нью-Йорке одна из газет, отчаявшись найти достаточно яркую тему для «передовицы», просто взяла и опубликовала подборку новостей о разбойных нападениях, убийствах, ограблениях и изнасилованиях, которые чаще всего не шли дальше полицейской сводки, под заголовком «Безумие на наших улицах».

И совсем иное дело, когда криминальные новости оказываются накрепко спаяны с большой политикой. Примерно так, как это происходит в сегодняшней Армении.

Здесь обсуждают очередную громкую новость: в Испании проходит операция против «армянской мафии». Полиция Каталонии сообщила: «Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе». В планах полиции — 73 обыска в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, Альбасете, Эльче и Картахене и арест 142 подозреваемых, в том числе шести «воров в законе». В рамках операции агентов в Испанию направили Interpol и Europol. Конкретных имен арестованных источники в полиции не называют, но указывают, что расследование началось в 2016 году в связи с двойным убийством двух грузинских граждан, связанных с преступной группировкой, возглавляемой «вором в законе» Кахабером Шушанашвили (Каха Руставский). В ходе расследования выяснилось, что в различных регионах Испании базируются члены международной группировки, которые занимаются перевозкой наркотиков, грабежом машин, контрабандой табака, коррупцией при спортивных ставках.

Esta operación con @mossos ha supuesto un golpe policial contra una de las mayores organizaciones criminales de la #mafia armenia asentada en #Europa por su participación en innumerables delitos pic.twitter.com/JzaPgNnzUZ — Policía Nacional (@policia) 26 июня 2018 г.



В ходе первой фазы операции в ноябре 2017 года были задержаны 30 человек, связанных с группировкой Кахабера Шушанашвили. Теперь дан старт второй части операции, направленной уже на обезвреживание армянской группировки, которая связана с грузинской организацией, обезвреженной в конце 2017 года и имеющей связи в США, Франции, Бельгии, Италии и Литве. Кроме того, суд выдал пять международных ордеров на арест и распорядился арестовать их имущество и банковские счета, говорится в сообщении Национальной полиции. Словом, перефразируя название известной пытки, можно с изрядной долей «черного юмора» сказать что-то вроде «на армянскую мафию надевают «испанские сапоги»».

Здесь, наверное, можно вспомнить не менее громкие аресты в США по «делу Пзо». Тогда, напомним, американские правоохранительные органы «накрыли» впечатляющую преступную группировку, во главе которой стоял «вор в законе» Арман Казарян по кличке «Пзо». «Интересы» у нее были самые широкие, от «медицинского» и страхового мошенничества до рэкета и подпольной торговли оружием. Тогда в Ереване в оппозиционных кругах упорно шептались: «нити» расследования афер Пзо тянутся в Ереван, и не просто в Ереван, а к «ближнему кругу» Сержа Саргсяна. Президент Армении по «горячим следам» арестов, уверяли знающие люди, собирал в одном из ресторанов свой «ближний круг» и буквально возопил: ну сделайте же что-нибудь! Хотя бы найдите у прокурора, который ведет дело, турецкие или азербайджанские корни! Обозреватели оппозиционных СМИ с тревогой констатировали: теперь за армянами может закрепиться слава «преступного этноса».

Но на сей раз все как-то тише. По официальной версии, «народный премьер» Никол Пашинян еще не заработал «шлейфа» обвинений в связях с криминалом даже после того, как его близкий друг поручился за местного «вора в законе». По неофициальной, СМИ, которые в Армении еще вчера были оппозиционными, Пашиняну симпатизируют, а вот те, что контролировались «республиканцами», особой смелостью против властей Армении не отличаются. Только вот…

Один из проживающих в Испании армян на условиях анонимности пожаловался «Первому информационному»:«Ужасная ситуация. Операция очень масштабная, по всей территории Испании, в Барселоне задержали очень много армян, около 30 армян арестовали в Валенсии, а больше 40 – в Аликанте. В городе Албасете тоже есть очень много задержанных. Причем, примечательно, что когда задержанные интересуются – в чем же проблема, им отвечают, что это закрытая информация. И прошлом имели место подобные действия правоохранителей, но не в таком объеме и масштабе. Это неслыханный процесс». Конечно, такого, чтобы в одночасье «замели» почти полторы сотни местных армян, в Испании не было. Но тем не менее именно здесь, в испании, были задержаны «фигуранты» весьма громкого расследования.

Напомним: 18 октября 2002 года в Москве, на Новом Арбате, был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков — прямо у офиса представительства своего региона. Это был первый со времен убийства Кирова прецедент, когда жертвой преступников становился бы чиновник столь высокого ранга. Недостатка в версиях не было. Что это — месть местного криминала? Борьба за перераспределение квот на вылов красной рыбы? Или в центре внимания — золото, основные российские месторождения которого находятся как раз в Магаданской области? В том, что убийц надо искать в самом Магадане, «столице Колымского края». сомнений не было. А потом и сами следователи, и наблюдает не на шутку удивились, когда в деле внезапно возник… «армянский след». 6 июня 2003 года в Магадане был арестован один из подозреваемых — Артур Анисимов, уроженец Еревана. В апреле 2004 года Гепрокуратура РФ обнародовала список лиц, подозреваемых в причастности к убийству Цветкова и объявленных в розыск: уроженец Азербайджана и житель города Ершова Саратовской области Масис Ахунц, житель Владивостока Сергей Гордиенко, житель Костромской области Юрий Рашкин, выходец из Азербайджана Мартин Бабакесян и житель Приморского края Александр Захаров. Ахунца задержали через несколько лет. А вот Бабакесяна и Захарова арестовали…в Испании, точнее, в Марбелье. И экстрадировали в Москву.

Знающих людей такой «выход» расследования не удивляет. Армянский криминал, напомним, занимал и занимает лидирующие позиции в подпольной торговле золотом и драгоценностями, в том числе алмазами. Доходило до того, что в популярном французском фильме «Разиня» шайку контрабандистов возглавляет «мсье Сароян». В пятидесятые годы, когда в СССР начали переселяться на ПМЖ этнические армяне с Ближнего Востока, по стране прокатилась впечатляющая волна судебных процссов по обвинению в контрабанде золота и валютных ценностей, где у главных фигурантов фамилии заканчивались на «-ян». По крайней мере дважды такие расследования проходили в Баку. Затем, когда аэропорт «Звартноц» в Ереване получил статус международного, золото стали «провозить» через него, не «светясь». В результате в Ереван стекалось контрабандное золото отовсюду, начиная с Молдовы и заканчивая Уралом. Так что интерес Бабакесяна, Ахунца и прочих анисимовых к Магаданской области вполне понятен.

Другой вопрос, что вряд ли Захаров и Бабакесян отправились в испанский городок Марбелья потому, что им понравилось название или же произвели небывалое впечатление фотографии в туристических проспектах. Скорее они направились туда, где их было кому встретить. И где наличествовала та сеть, которую сегодня «накрывает» испанская полиция.

Можно строить множество предположений, почему испанские правоохранительные органы так плотно заинтересовались армянской «сетью», в особенности после попытки сепаратистского мятежа в самой Каталонии. Но нет сомнений в другом: аресты в Испании совпали с «золотой лихорадкой» в самой Армении, где власть в лице Никола Пашиняна дала старт «переделу собственности» в такой деликатной сфере, как контроль над золотыми рудниками. Пока что — формально — этот процесс не затронул оккупированный Карабах. Но, лишившись контроля над золотыми рудниками и золотоизвлекательными фабриками в самой Армении, «карабахские» бонзы будут вынуждены искать способ вывезти это самое золото на внешний рынок, и не факт, что это удастся сделать через аэропорт «Звартноц». Не говоря о том, что дальше это самое золото надо будет еще «отмывать» и сбывать с рук. «Сеть» в Испании пришлась бы как нельзя кстати, но… ее очень не ко времени начала «шерстить» испанская полиция. И вот на этом фоне от «карабахцев», которых власть открыто «загоняет в угол», уже можно ждать самых неожиданных «сюрпризов». Особенно с учетом того, что правительство Никола Пашиняна стремительно теряет популярность. Вопрос в том, мирным или военным путем почти что проигравшие «карабахцы» планируют взять реванш. И не попытается ли Никол Пашинян в качестве «отвлекающего маневра» использовать очередные провокации на линии фронта. Последнее, впрочем, может оказаться для него слишком опасной игрой. Но способности просчитывать результаты собственных действий новые власти Армении пока что не проявили. Старые, впрочем, тоже.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az