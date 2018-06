Певец и сын российского миллиардера азербайджанского происхождения Араза Агаларова Эмин Агаларов, причастный к встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом, на которой американцам якобы должны были передать компромат на Хиллари Клинтон, выпустил во вторник, 26 июня, музыкальный клип на песню «Got Me Good». В клипе актеры играют роли президента Дональда Трампа, его дочери Иванки, бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон и главы Facebook Марка Цукерберга, сообщает Minval.az.

Клип начинается с кадров неизвестного мужчины, который смотрит видео с камер наблюдения, на котором Агаларов вместе с актерами находится в отеле и ночном клубе. В течение всего ролика они передают друг другу конверты и чемоданчики.

В конце видео Агаларов передает мужчине, смотревшему видео, чемоданчик. Выясняется, что актер играет северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Обозреватель The New Yorker Адам Дэвидсон пишет: ««Got Me Good» — это не очень хорошая песня. Если бы не видео, я бы вряд ли ее услышал. Агаларов неплохой певец, но музыка в клипе весьма заурядная, немного броская и кричащая. А слова песни не запоминаются. Но это видео разойдется по интернету, о нем будут говорит и писать, а саму песню предположительно пустят в поток, так как люди охотятся за мельчайшими намеками и подсказками, способными помочь в разрешении величайшей политической тайны нашего времени».

Minval.az