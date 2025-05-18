Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую встречу в Тиране в ходе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), информирует Euronews.

«Затем правительство Армении опубликовало заявление, в котором говорится, что «обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего прогресса в подписании» мирного соглашения между двумя странами.

«Стороны обоюдно подчеркнули важность доработки текста армяно-азербайджанского мирного соглашения. Они обсудили текущую ситуацию и подчеркнули необходимость дальнейшего продвижения к подписанию», – отмечается в пресс-релизе правительства Армении. На видеозаписи с саммита ЕПС видно, как премьер-министр Армении Никол Пашинян обращается к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в коридорах саммита EPC, что выглядит как импровизированная встреча.

На видео Пашинян заявляет: «Пойдем выпьем кофе», на что Алиев отвечает: «Я приду после переговоров».

На другом видео видно, как руководители двух стран беседуют сидя в окружении официальных лиц обеих стран. Эта встреча свидетельствует о продолжающейся динамике после того, как в марте две соседние страны-соперницы на Южном Кавказе объявили, что они завершили работу над текстом исторического мирного соглашения, призванного положить конец десятилетиям войны в Карабахском регионе. Сроки заключения соглашения и его подписания обеими странами еще предстоит определить», – отмечает Euronews.