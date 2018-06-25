«Такие проекты как Южный газовый коридор, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, были реализованы с участием Азербайджана. Мы не можем реализовывать эти проекты без поддержки правительства. В адрес моей страны звучит критика. Вы должны понимать, что сейчас в Азербайджане другая ситуация».

Об этом АПА на летней сессии организации сказал руководитель делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов во время обсуждения отчета наблюдательной миссии ПАСЕ по президентским выборам в Азербайджане.

«Мы – сильное, независимое государство, и намерены продвигаться по пути демократии. Мы нуждаемся в том, чтобы слышать друг друга. Мои слова позволяют понять Азербайджан. ПАСЕ нуждается в реформах», — отметил С.Сеидов.

Также Самед Сеидов выразил отношение к обсуждениям отчета наблюдательной миссии ПАСЕ по президентским выборам в Азербайджане.

С.Сеидов заявил, что ПАСЕ переживает глубокий кризис: «Прозвучали различные мнения в связи с обсуждениями. Считаю, что сегодняшние обсуждения показали, что это — кризис, созданный группой лиц, и он больше направлен против самой ПАСЕ. Некоторые выступившие объективно оценили президентские выборы в Азербайджане. Но такие, как Швабе, пытаются работать против Азербайджана ради личных амбиций. С этой позиции обсуждения внесли ясность во многие вопросы».

С.Сеидов отметил, что если СЕ не увидит реальности, насколько важен Азербайджан для Запада, развитие Азербайджана, то создаст проблемы самому себе:

«Как видите, несколько депутатов резко раскритиковали процессы, происходящие в самом Совете. В принятом и обсуждаемом в ПАСЕ документе есть детали, не отражающие действительность. Это было подготовлено заранее, и расценивается как средство давления на Азербайджан. Это не будет иметь какого-либо значения. Вывод заключается в том, что сколько бы силы, работающие сегодня против Азербайджана, не озвучивали критики, часть членов ПАСЕ с этой позицией не согласна».

Член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиева сообщила, что в Азербайджане созданы все условия для обеспечения прозрачности на выборах. «Давайте будем уважать выбор людей и не превращать выборы в политические игры», — отметила С.Фаталиева.

Minval.az