22 июня – памятная дата, знаменовавшая начало Второй мировой войны. Уже более трех четвертей века отделяет нас от страшных дней 1941 года, когда решалась судьба народов Советского союза. Накануне очередной годовщины в Баку состоялась презентация книги ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора исторических наук Михаила Мухина «Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)». Представлял издание гостям в Российском информационно-культурном центре историк лично. Как признался он позже «Москва-Баку», работая над книгой, он находился под большим впечатлением от Азербайджана и поэтому решил лично познакомиться со страной.

На обложке книги – Девичья башня. За ней — Бранденбургские ворота. Так историк решил показать нить победы, которая вела от Баку до Берлина. Ведь вторая мировая война была войной моторов. Несмотря на хроническую непоставку практически всех видов оборудования и нехватку кадров, именно азербайджанские нефтяники обеспечили львиную долю нефтепродуктов СССР во время Второй мировой войны. У тружеников Абшерона был свой, «нефтяной» фронт. Им, выстоявшим на войне, и посвящается книга «Топливо победы». Она увидела свет еще в апреле 2018 года в московском издательстве «Художественная литература», однако презентовать в Баку ее решили накануне памятной даты. Эта книга уникальна в своем роде, и она раскрывает многие вопросы, которые раньше не исследовались. «Когда я проводил свое исследование, то был впечатлен именно первыми шестью месяцами после начала войны, — поделился Мухин с «Москва-Баку». – Это было невероятно, как Азербайджану удалось наладить такие огромные поставки нефти на фронт. Ведь не было никакого опыта, возможностей, все начинали буквально с нуля. Если бы я прочитал об этом в фантастическом романе, то сказал бы «Не верю!».

Как потом признался на презентации историк, эта книга появилась неожиданно для него самого. Многие годы он занимается историей обороной промышленности, в частности, интересовался, как шло обеспечение авиатопливом в годы Великой Отечественной войны. И здесь, шаг за шагом он осознал важность топливной промышленности Азербайджана, которая в военные годы поставляла от трех четвертей до двух третей всей нефти страны. «Во время архивных изысканий мне удалось найти дела буквально с девственно чистыми листами исследования, которые до меня их никто не брал. Среди них были документы, посвященные деятельности Азнефтекомбината в предвоенные годы и годы войны. Когда я изучал, как развивалась нефтяная промышленность в годы войны, то был поражен ситуацией, сложившейся в первом полугодии — с 22 июня 1941 года по 1 января 1942 года. Когда теоретически было сложно выстоять! С экономической точки зрения этому не было никаких объяснений. Тут можно сделать только один вывод – страна выстояла за счет морально волевых качеств», — рассказал Мухин.

Свою книгу он разделил на шесть глав. Каждая из них охватывает длительные периоды, как, например, первая — «Россия и Азербайджан. Двести лет под одной крышей». И только четвертая глава рассказывает о коротком, но самом решающем периоде – первых шести месяцах войны. «На самом деле это весьма нехарактерно для историков охватывать такой короткий период, однако тут был исключительный случай. Именно эти первые шесть месяцев стали ключевыми и от них зависело, выстоит СССР или нет», — рассказал Мухин.

Историк признается, что писать эту главу было не просто, ведь сложно представить и поверить в то, чтобы сделал тогда народ. Так, после того, как гитлеровцы захватили большую часть железных дорог, ведущих на Кавказ, стало сложно поставлять в Баку даже те скудные ресурсы, которые центр мог выделить для Абшерона. Поэтому нефтяники Азербайджана сделали ставку на внутренние ресурсы. К примеру, из старых заброшенных скважин вырубались обходные трубы, которые использовались в качестве буровых. Когда не хватало фаянсовых изоляторов для ЛЭП, то тогда их лепили из глины. Не хватало приводных ремней для того, чтобы вращались шкивы, поэтому их делали из льняных ремней, покрывая их лаком. Когда не хватало чугунных вкладышей для лебедок, то тогда их точили из дерева. Они разваливались через два-три дня работы, и тогда приходилось точить все новые и новые вкладыши, и все ради того, чтобы страна получала бензин. «После того, как гитлеровцы захватили железную дорогу, то стало сложно доставлять на фронт добываемую на Абшероне нефть. Не хватало танкеров, и тогда стали снимать цистерны с железнодорожных платформ, наполняли их нефтью, цепляли к буксиру и волокли через все Каспийское море в Кисловодск. Все это объективная реальность, зафиксированная в документах», — подытожил историк.

Примечательно, что последняя глава в книге Михаила Мухина посвящена обществу Азербайджана. «Нефтяная промышленность Абшерона была ведущим сегментом экономики Азербайджана тех лет. Но нефтяники не существовали отдельно, они были частью единого социума, их отцы и братья воевали на фронте. Существовало несколько национальных азербайджанских дивизий. К сожалению, у них были разные судьбы — одна дивизия героически погибла в Крыму, другая домаршировала до Берлина и свои финальные фотоснимки сделала на фоне свежевзятых Бранденбургских ворот. В Азербайджане не было крупных оборонных предприятий, но страна была важным перевалочным узлом в южной ветви ленд-лиза, и азербайджанские транспортники тоже внесли свой вклад в победу. Азербайджанские деятели искусства регулярно выезжали на фронт в составе фронтовых бригад, пытаясь как-то подбодрить солдат. То есть воевала вся страна, от нефтяников до музыкантов, весь социум, это была общая победа народа», — подчеркнул историк.

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