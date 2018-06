Енот-альпинист, 12 июня забравшийся на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол, штат Миннесота, стал звездой Twitter.

Благодаря пользователям сети, устроившим реалити-шоу с его участием, за перемещением зверька от этажа к этажу наблюдали миллионы зрителей по всему миру, передает Лента.ру.

Saga of the #mprraccoon trending in the Twin Cities. TV news crew is outside filming every minute. «Hang in there buddy» on everyone’s lips #mprlife pic.twitter.com/BDjGOdqdXi — Michael Popham (@mpopham) 12 июня 2018 г.

За взбирающимся вверх по отвесной стене енотом «охотились» съемочные группы телеканалов и обычные пользователи, находящиеся в этот момент внутри здания. Некоторым удалось снять его совсем близко.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 июня 2018 г.

Енота нарекли местным Спайдерменом, ему сопереживали, предполагая, что животное просто боялось спускаться с высоты, поэтому забиралось все выше. Зрители тревожились за то, что последние сутки он ничего не ел и не пил. У сотрудников UBS Tower не было возможности помочь герою местных хроник, поскольку окна в здании не открываются. В результате им не оставалось ничего, кроме как фотографировать и снимать на видео альпиниста, время от времени пытавшегося перевести дух.

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he’s a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/PfiPqbeGTC — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 июня 2018 г.

Спасатели тоже не помогли еноту — вероятно, из-за высоты здания и неуловимости хищника. Они расставили ловушки на крыше, которые должны были поймать зверя в случае, если тот доберется до верха.

Реалити продолжалось до глубокой ночи 12 июня. Енот дополз до крыши, о чем возвестили пользователи сети, с тревогой следившие за его путешествием.

Енот провел 2 дня без еды и воды.

Minval.az