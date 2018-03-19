«Наша деятельность в Африне будет продолжена, пока там не установится порядок и стабильность».

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Эрдоган сказал, что Турция говорила, что войдет в Африн из-за ракетных атак на Хатай и Килис, и сделала это: «Мы говорили, что войдем в любую минуту. До сегодняшнего дня нами обезврежено 3622 террориста. Вчера утром была завершена последняя операция. Сейчас Свободная сирийская армия совместно с нашими солдатами ведет поиски изготовленных кустарным способом бомб и террористов. Этот процесс будет продолжен, пока мы не убедимся, что все сделано. Сирийцы вернутся туда спокойно, и уже начали возвращаться. Речь идет о 500-тысячном населении. Есть и другие вопросы, которые будут решены. Наша задача – не оккупация, а зачистка террористов и предотвращение террористической угрозы в адрес нашей страны».

Р.Т.Эрдоган не исключил, что турецкие войска войдут и в иракский город Синджар: «Мы сказали центральному правительству: «Решите этот вопрос. Однажды ночью мы внезапно войдем в Синджар и очистим его от террористов PKK». В правительстве нам сказали, что сообщат. Но пока никаких известий нет. Если этот вопрос затянется, начнется новая «Оливковая ветвь».

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