Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир переживает, возможно, самый хаотичный и неопределённый период со времён Второй Мировой войны. По его словам, существующие проблемы углубляются, а каждый день добавляются новые.

Эрдоган подчеркнул, что мировое сообщество сталкивается с несправедливым и искажённым глобальным порядком, где верховенство закона заменяется законом сильных. В контексте Сирии президент Турции отметил необходимость принципа «одно государство, одна армия» для обеспечения стабильности и безопасности. Турция полностью поддерживает шаги, предпринимаемые для укрепления этого принципа.

«Военная операция, начатая на прошлой неделе в Сирии, завершилась вчера прекращением огня и соглашением о полной интеграции», — отметил Эрдоган. Он выразил удовлетворение действиями сирийской армии, которая, по его словам, действовала с «почти хирургической точностью» и большой осторожностью, чтобы не причинить вред гражданским лицам.

Президент Турции также отметил, что политика приоритетных переговоров позволила сирийскому правительству разрешить проблему, которая могла бы стать поводом для провокации, с минимальным ущербом. Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала борьбу с терроризмом, особенно против ИГИЛ, и будет продолжать это делать.

«Мы не оставим сирийский народ завтра, так же как не оставляли его вчера», — заявил Эрдоган, отметив, что вчерашнее соглашение вызвало радость у сирийского народа.