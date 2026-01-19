«Газпром» и венгерский концерн MOL согласовали условия сделки по NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), сообщает министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. В рамках сделки Белград увеличит свою долю в компании на 5%.

По словам министра, участники переговоров в ближайшее время представят условия сделки в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Также ожидается участие партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов.

Джедович-Ханданович подчеркнула, что Сербии удалось улучшить позиции по сравнению с 2008 годом, когда доля владения составляла менее 30%, и теперь страна получит больше прав на принятие решений на собрании акционеров, что позволит защитить интересы граждан.

Министр отметила, что сделка должна быть завершена не позднее 24 марта. Она также подчеркнула обязательства MOL не закрывать принадлежащий сербской компании НПЗ в Панчево и не снижать уровень производства топлива на нем.