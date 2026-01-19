Итальянский модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани ушел из жизни в возрасте 93 лет. Информацию приводит La Repubblica.

«Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет в Риме, своей любимой приемной родине, где он всегда предпочитал жить и работать», — отмечает издание.

Модный дом Valentino был основан в 1960 году в Риме Валентино Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джамметти. С самого начала бренд сделал ставку на утонченную элегантность и безупречный крой, что быстро принесло ему международное признание, сообщает ТАСС.

Валентино Гаравани, которому в мае 2025 года исполнилось 93 года, на протяжении десятилетий создавал наряды для самых известных женщин мира. Его платья приобретала, в частности, американская киноактриса Элизабет Тейлор, а многие работы модельера со временем стали экспонатами крупнейших музеев.

Одной из главных отличительных черт модного дома стали элементы одежды красного цвета, превратившиеся в узнаваемый символ бренда Valentino.