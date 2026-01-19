Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Кнессете, что страна ответит с беспрецедентной силой в случае предполагаемой атаки со стороны Ирана. По его словам, любые агрессивные действия против Израиля приведут к жесткому и решительному ответу.

«Если Иран совершит ошибку и нападет на нас, мы будем действовать с невиданной ранее силой», — подчеркнул глава израильского правительства. Нетаньяху также отметил, что после возможного конфликта Иран «не вернется к тому, что было раньше».

Высказывания премьер-министра приводит государственная телерадиокомпания Kan.