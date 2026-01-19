Племянница президента США Мэри Трамп в социальной сети X призвала Европу дать отпор своему дяде, Дональду Трампу.

В своем посте Мэри сослалась на статью газеты The New York Times (NYT), в которой говорится, что европейские чиновники склоняются к переговорам с Вашингтоном, а не к ответным мерам на угрозы американского лидера ввести пошлины против стран Европы, протестующих против присоединения Гренландии к США.

«Я чертовски устала от провальной стратегии переговоров и умиротворения. Это только придает ему силы. Дайте ему отпор!» — написала племянница Трампа.