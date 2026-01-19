Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США, ситуацию в регионе, а также процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Высоко оценены двусторонние контакты и подготовка Хартии о стратегическом партнерстве после Вашингтонского саммита Мира 8 августа. Стороны выразили надежду на согласование и подписание документа в ближайшее время, отметив, что определяемые приоритеты придадут дополнительный импульс отношениям между странами.

Джейхун Байрамов довел до сведения американской стороны позицию Азербайджана по перспективам процесса нормализации и мира с Арменией. Были одобрены шаги по укреплению доверия и реализации инициативы «Маршрут Трампа во имя Международного Мира и Благополучия» (TRIPP).

Министры также обсудили другие вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.