Почти 60 стран получили предложение войти в «Совет мира» для управления сектором Газа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, реакция большинства приглашенных стран носит «осторожный характер» из-за потенциальных геополитических рисков.

«Совет мира — это международная организация, которая стремится содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения», — приводит WSJ текст устава «Совета мира».

Как отмечает издание, американский президент Дональд Трамп является председателем «Совета мира» и обладает исключительным правом вето на принятие решений. Взнос за постоянное членство составляет $1 млрд, без него срок полномочий ограничивается тремя годами. Конкретное использование средств не уточняется.