Приглашение президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» по Газе, инициированное президентом США Дональдом Трампом, указывает на стремление американского лидера сохранить теплые отношения с российским президентом. К такому выводу пришла британская газета Financial Times.

В статье отмечается, что данное предложение выглядит как дипломатический жест, направленный на поддержание личных и политических контактов между Трампом и Путиным. По мнению издания, подобные шаги отражают желание президента США не допустить ухудшения отношений с российским руководством.