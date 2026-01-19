Азербайджан и китайские компании Wanji и Sunstone обсудили возможности расширения взаимного сотрудничества и реализацию совместных проектов в сфере производства алюминия, сообщает Министерство экономики.
Заместитель министра Самед Баширли встретился с руководителями компаний. Гостям предоставили информацию о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, созданной инфраструктуре в промышленных зонах, льготах и механизмах поддержки для инвесторов.
Отмечено, что Азербайджан придает особое значение реализации промышленных и технологических проектов и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с иностранными инвесторами. На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества и реализации совместных проектов в области производства алюминия.
İqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Çin Xalq Respublikasının “Wanji” və “Sunstone” şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb.
