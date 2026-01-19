Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал события в Иране и Сирии.

«Наш сосед, Иран, после израильских атак столкнулся с новым вызовом, угрожающим его миру и стабильности. Мы все внимательно следим за развитием событий на улицах», — сказал он.

«Мы верим, что благодаря тонкой и взвешенной политике, отдающей приоритет диалогу и дипломатии, наши иранские братья и сестры, с помощью Аллаха, преодолеют этот сложный период», — добавил турецкий лидер.



Говоря о событиях в Сирии, Эрдоган заявил: «Мы считаем, что единая Сирия, сохраняющая свою территориальную целостность, необходима для процветания всего нашего региона. Помните, Сирия принадлежит сирийцам; она принадлежит всем, независимо от того, арабы они, туркмены, курды, алавиты, сунниты или друзы».

