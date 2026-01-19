Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шуточной форме прокомментировал стратегическую уязвимость Европейского союза из-за поставок американского газа на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

«Хм, значит отмена поставок российского газа сделала ЕС «стратегически уязвимым»? Кто в ЕС отвечает за такое самонанесенное стратегическое ослабление? Свободно размещайте ниже цитаты главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее талантливой команды по поводу российского газа. Теперь вы скучаете по «Северному потоку», да?» — написал Дмитриев в Х на английском языке.

Таким образом он ответил на пост Politico Europe, в котором говорится, что к концу десятилетия ЕС планирует получать почти половину всего газа из США. В посте отмечается, что это создает серьезную стратегическую уязвимость блока на фоне максимально напряженных отношений с Вашингтоном.