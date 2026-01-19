Президент США Дональд Трамп подверг критике европейских лидеров за сопротивление его попыткам приобрести Гренландию и призвал их заняться вопросами региональной безопасности, сообщает телеканал NBC News.

По мнению Трампа, контроль над островом необходим для обеспечения национальной безопасности перед лицом внешних угроз.

«Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем должна сосредоточиться Европа — не на Гренландии», — заявил президент.

Трамп при этом уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности применить военную силу для установления контроля над Гренландией. На вопрос журналиста о том, готов ли он использовать силу для захвата острова, президент ограничился фразой: «Без комментариев».

Заявление было сделано на фоне эскалации напряженности, вызванной стремлением Трампа получить контроль над Гренландией.

Трамп также подтвердил намерение ввести торговые пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке Гренландии не будет достигнуто.

На вопрос журналиста о том, планирует ли он реализовать свои угрозы в отношении европейских государств при отсутствии сделки, Трамп ответил утвердительно: «Я сделаю это на 100%», — заявил президент.