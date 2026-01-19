Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Гренландия рассматривается Вашингтоном как стратегический актив, который Соединённые Штаты не намерены никому передавать. Об этом он сказал, комментируя обсуждения, связанные с возможными инициативами вокруг острова.

По словам министра, он ничего не знает о письме президенту Норвегии и назвал предположения о том, что президент США мог бы предпринимать подобные шаги ради Нобелевской премии, «полной чепухой». Бессент подчеркнул, что вопрос Гренландии напрямую связан с обеспечением безопасности всего западного полушария.

«Президент рассматривает Гренландию как стратегический актив для Соединённых Штатов. Мы не собираемся передавать обеспечение безопасности нашего полушария кому бы то ни было», — заявил министр.

