Экс-депутат Армении, бывший политзаключенный Азат Аршакян сделал изданию «Лрагир» любопытное заявление:

«На деле Путин говорил о праве на использование ядерного оружия. Россия не отказывается от союзнических обязательств, но мы знаем, чего они стоят. Ровно 100 лет назад был подписан Брест-Литовский договор, которым Армения была сдана с потрохами. Никаких обязательств, братства, гуманизма, благодарности, хотя армяне 150 лет воевали за Россию, защищая ее на европейских фронтах. За три месяца до этого российский генерал Юденич сдал Западную Армению. Российская армия дезертировала, сложила оружие перед Османской Турцией и уехала домой. Вот чего стоит слово России. Дезертирство армии Юденича, Брест-Литовский договора, а также заключенные в 1921 году договоры Ленин-Ататюрк должны послужить для нас уроком. Если кто-то хочет знать, чего стоит Россия с ее СНГ, ЕАЭС и прочим, может почитать тексты этих договоров. Есть даже мемуары Юденича, который рассказывает о том, как правительство просило его остаться и защищать эти территории, а он вместе с 70-тысячной армией покинул Армению, отдав ее на милость врагу».