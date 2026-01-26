В Баку состоялся четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Марокко.

Как сообщили в МИД Азербайджана, встреча прошла под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева и генерального директора по вопросам Азии и Океании МИД Марокко Омера Кадири.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, туристической, образовательной, спортивной и других сферах.

Была выражена удовлетворенность уровнем партнерства Азербайджана и Марокко в рамках многосторонних платформ и подчеркнута необходимость дальнейшего углубления всестороннего сотрудничества.

Марокканской стороне была предоставлена информация о последних событиях в регионе, мирной повестке между Баку и Ереваном, а также о строительно-восстановительных работах, проводимых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.