В Баку состоялся четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Марокко.
Как сообщили в МИД Азербайджана, встреча прошла под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева и генерального директора по вопросам Азии и Океании МИД Марокко Омера Кадири.
В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, туристической, образовательной, спортивной и других сферах.
Была выражена удовлетворенность уровнем партнерства Азербайджана и Марокко в рамках многосторонних платформ и подчеркнута необходимость дальнейшего углубления всестороннего сотрудничества.
Марокканской стороне была предоставлена информация о последних событиях в регионе, мирной повестке между Баку и Ереваном, а также о строительно-восстановительных работах, проводимых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
