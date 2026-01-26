Евросоюз не может в одиночку обеспечивать боевые действия в Украине, поэтому должен в массовом порядке продолжать закупать вооружения у США для снабжения Киева. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он также призвал европейские государства значительно ускорить развитие оборонной промышленности, увеличив собственный вклад в обеспечение безопасности, отметив, что эпоха значительной военной поддержки США подходит к концу.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без участия Соединенных Штатов.

«Если кто-то думает, что ЕС или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нуждаемся друг в друге. США нуждаются в НАТО. Им нужен безопасный Арктический регион, безопасность Атлантического океана и безопасность Европы», — заявил генсек НАТО.