Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с директором Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

В ходе встречи было выражено удовлетворение долгосрочным сотрудничеством, сформировавшимся между SOCAR и Всемирным банком, говорится в сообщении SOCAR. Отмечена стратегическая значимость совместно реализуемых проектов, включая Южный газовый коридор, с точки зрения энергетической безопасности Европы.

Также подчеркивалось, что SOCAR является одним из активных участников инициативы Всемирного банка «Сведение рутинного сжигания попутного газа к нулю к 2030 году».

Сторонам была представлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в рамках глобальной стратегии расширения компании, целях декарбонизации, а также проводимой работе по цифровизации производственных предприятий. В этом контексте отмечалось, что завод SOCAR Carbamide принят в члены Сети «Глобальный маяк» Всемирного экономического форума.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам справедливого энергетического перехода, экономически эффективных энергоресурсов, развития «зеленых» энергокоридоров и другим темам, представляющим взаимный интерес.