Администрация президента США Дональда Трампа продолжает изучать возможность силовой аннексии Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Вашингтоне.

По данным агентства, несмотря на то что трёхсторонняя встреча представителей США, Дании и Гренландии в декабре прошла в позитивном ключе, вопросы аннексии острова на ней официально не поднимались.

Однако уже спустя две недели после переговоров риторика американской стороны изменилась. Reuters отмечает, что хотя тема финансовой и военной аннексии Гренландии не обсуждалась напрямую, планы возможного силового сценария продолжают рассматриваться.