Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС помог Израилю найти тело последнего заложника.

В интервью Axios президент США также призвал ХАМАС выполнить своё обязательство по разоружению — после того, как было найдено тело Рана Гвили, погибшего 7 октября 2023 года на юге Израиля в бою с ХАМАС.

По словам Трампа, поиски тела и процесс идентификации были «очень тяжёлыми», поскольку поисковым группам «пришлось пройти через сотни тел» в этом районе.

«Это была тяжёлая сцена», — сказал он, отметив роль ХАМАС в содействии поискам. «Они очень усердно работали, чтобы вернуть тело. Они работали вместе с Израилем. Вы можете представить, насколько это было трудно», — добавил президент США.

«Теперь мы должны разоружить ХАМАС, как они и обещали», — подчеркнул Трамп.

Трамп также сообщил, что после возвращения тела переговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по словам президента США, «был в восторге».