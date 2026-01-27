Жительница индийского штата Мадхья-Прадеш Хасина признана виновной в многомужии. Об этом сообщает издание Dunya News.

Суд установил, что женщина заключала новые браки, не расторгая предыдущие. Её приговорили к двум годам тюремного заключения и наложили штраф.

Расследование показало, что Хасина намеренно вступала в браки с одинокими мужчинами, чтобы завладеть их имуществом. Один из пострадавших рассказал, что стал её пятым мужем, не зная о предыдущих браках. По версии следствия, женщина применяла психологическое и физическое насилие к своим мужьям для достижения своих целей.